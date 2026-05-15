Amikor kinyílik a könyvkirályság birodalma

A tanév végéhez közeledve idén is könyvtündérek vezetik be az ipolysági alapiskolák elsőseit a könyvkirályság birodalmába. Az olvasóvá avatás része a könyvtár és az olvasás népszerűsítésének.

Pénteken az ipolysági állami iskolaközpont Pongrácz Lajos Alapiskolájának elsős tanulói látogattak el a könyvtárba. Az intézményben szárnyas könyvtündérek fogadták őket. A mesékből ismert módon a könyvkirályságba sem volt egyszerű a bejutás. A kis elsősöknek három feladatot kellett teljesíteniük.

Az első feladat az írásra fókuszált. A képeken szereplő tárgyak, élőlények első betűiből kellett egy értelmes szót leírniuk. Az egyes kifejezések mind az olvasáshoz és a könyvtárhoz kapcsolódtak.

A második feladatként egy-egy ismert mese jeleneteit kellett sorrendbe helyezniük a gyerekeknek. A harmadik feladat szintén a mesékre és az olvasásra összpontosított. A tudás fáján lévő leveleken összekeveredtek az egyes mesék címei, ezeket rakták sorrendbe. Az egyes feladatokat csoportokba rendeződve oldották meg.

Miután sikeresen megfejtették a feladatokat, megkapták a könyvkirályság kapujának kulcsát. Ezt követően a Holle anyó mesét adták elő.

A könyvkirályság meghódításának jutalmaként minden gyerkőcöt ünnepélyes keretek között olvasóvá avattak.

Kispárnára térdelve, mesekönyvvel a két vállukat érintve zajlott le a fontos esemény.

Nem hiányozhatott az eskütétel sem. „Olvasóként fogadom, hogy a könyvekkel szépen bánok, nem piszkolom, nem szaggatom és időben visszahozom. Fogadom a mesék nevében, hogy hőseik szívemben örökké megélnek” – hangzott a közös eskütétel a könyvtár termében.

Az esemény zárásaként a könyvtündérek körbevezették a kis olvasókat az intézményben.

Bemutatták a gyermekirodalmi részleget, szóltak a könyvkölcsönzés szabályairól.

Mint kiderült, sok elsős járt már az intézményben, többen rendszeresen látogatói, olvasói. Még az idei tanévben visszatérnek a könyvkirályság birodalmába.

Az Ipolysági Városi Könyvtár nagy hangsúlyt fektet az óvodások és az alsó tagozatosok nevelésére is. Számos foglalkozással várják őket. Az iskolai osztályok rendszeresen vesznek részt könyvtárlátogatásokon. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is kedveskednek nekik.

Minden évben kiértékelik a legaktívabb olvasóikat, itt az óvodásokat, az alsó és felső tagozatos olvasókat külön értékelik. A 2025-ös esztendő kiértékeléséről ITT számoltunk be. Mindez az intézmény és az olvasás népszerűsítését, valamint a könyv szeretetét szolgálja.

A 2025-ös olvasóvá avatásról ITT írtunk. További információk az Ipolysági Városi Könyvtár hivatalos közösségi oldalán, valamint a honlapján találhatóak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma