Az ipolysági könyvtár elhivatottan tevékenykedik az olvasóvá nevelés érdekében

Az Ipolysági Városi Könyvtár a 2026-os esztendőben is folytatja a fiatalok olvasóvá nevelését. A könyvtárosok január utolsó hetében értékelték ki 2025-os év legaktívabb látogatóit. A kiértékelés is része a fiatalokkal való foglalkozásnak.

Mint Pleva Beáta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője a kiértékelésen elmondta: az év elején idén is kiértékelik a korosztály szerinti legaktívabb olvasóikat. „Itt köszönjük meg a szülőknek azt, hogy már kicsi kortól látogatják gyermekükkel az intézményünket. Ezáltal apró gyermekként megismerkednek a könyvekkel, s később aktív olvasóvá válnak” – hangsúlyozta köszöntőjében az intézmény vezetője.

Az ipolysági intézmény immár sokadik alkalommal díjazza három korosztályban a legaktívabb olvasóit. Az első kategóriába a nullától hatéves korú olvasók tartoznak, a második kategóriába héttől tizenkét évesig, míg a harmadik kategóriába a tizenhárom és tizenöt éves kor közötti olvasók tartoznak.

Minden egyes kategóriában a legaktívabb tíz olvasót jutalmazták oklevéllel, illetve kis ajándékkal. Korosztályonként a legaktívabb három olvasó könyvjutalomban részesült.

Mindamellett a legtöbb könyvet kikölcsönzők megkapták a könyvtár vándorserlegét is. A legkisebbek között Gergely Alex birtokolhatja egy éven át a serleget, míg a második kategóriában Cséfalvay Roman érdemelte ki. A legnagyobbak között Kurucz Cintia birtokolhatja egy éven át a trófeát.

Az intézmény könyvkihívást is hirdetett mind a gyermek olvasók, mind pedig a felnőtt könyvtárlátogatók számára. A kihívás a könyvolvasással kapcsolatos feladatokat tartalmazott, ezek teljesítése esetén űrlap kitöltésével lehetett jelentkezni a kihívásra.

Az esemény részeként sorsolták ki a könyvjutalmat a kihívás résztvevői között. A könyvtár a 2026-os évre is meghirdeti az olvasást népszerűsítő kihívást.

Az Ipolysági Városi Könyvtár több tevékenységi síkon is foglalkozik a fiatal olvasókkal.

Az óvodásoktól a kamaszokig minden korosztályt igyekeznek megszólítani az egyes foglalkozásaikkal, eseményeikkel.

Mint Pleva Beáta elmondta, a város oktatási intézményeinek tanulói szervezett formában rendszeres látogatást tesznek a könyvtárban. Több értékes eseménnyel is készülnek a következő hetekben, hónapokban. Magyar és szlovák nyelvű szavalóverseny mellett március 20-án Karády Annát látják vendégül a könyvtárban.

Március a könyv hónapja, így számos rendezvénnyel készülnek az ipolysági könyvtárban is, óvodásoknak és az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak szervezett foglalkozásokkal. Olvasómaratont is szerveznek.

„Az alkalmak a könyvtárral való ismerkedést, a könyvek, az olvasás népszerűsítését szolgálják” – hangsúlyozta. Ennek apropóján író-olvasó találkozóra is várják a legkisebb olvasókat magyar és szlovák nyelven egyaránt.

Igen népszerűek a tanév végén tartott olvasóvá avatások, ekkor az Ipoly menti kisváros minden alapiskolájának elsős diákjait fogadják a könyvtárban, akik játékos formában ismerkednek az intézménnyel, annak hangulatával. Erre építenek a későbbiekben, visszavárják a gyerekeket a könyvtárba, akik a tanítókkal rendszeresen, az iskolaév során minimum háromszor-négyszer csoportosan érkeznek. Idén májusban újra megszervezik az elsősök olvasóvá avatását. A tavalyi rendezvényről ITT írtunk.

A nyár beálltával könyvbörzét, családi napot szerveznek, de a város iskoláiban szervezett napközis nyári táborok résztvevőit is fogadják majd a könyvtár falai között.

Mint már beszámoltunk róla, Ipolyságon január elsejével létrejött a Bartók Béla Kulturális Központ, ennek része a könyvtár is. A Bartók Béla Kulturális Központ honlapja ITT érhető el, a közösségi oldalát pedig ITT találják.

További aktuális információkat az Ipolysági Városi Könyvtárról a hivatalos honlapján és a közösségi oldalán olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma