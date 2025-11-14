A lakosság egyharmada úgy véli, jobb volna kommunizmusban élni

Szlovákia lakosságának egyharmada úgy gondolja, magasabb lenne az életszínvonal, ha 1989-ben nem bukott volna meg a kommunizmus. A lakosság 41 százaléka szerint rosszabbul élnénk, 26 százalékuk nem tudott dönteni a kérdésben – derül ki a Focus ügynökség felméréséből, melyet a 360tka oldal megrendelésére készített.

A Smer-SD és Hlas-SD szavazótáborának nagy része úgy gondolja, kommunista rendszerben jobb életük lenne. A Smer-SD szavazóinak 55 százaléka válaszolt így, az ellenkezőjét 32 százalékuk vallotta. A Hlas-SD szavazóinak 42 százaléka hajlik a kommunizmus felé, 34 százaléka pedig ellenzi. A parlamenten kívüli Republika és a Magyar Szövetség szavazóinak többsége is a kommunizmust preferálja.

Ezzel szemben a koalíciós SNS, valamint az ellenzéki PS, SaS, KDH és a Slovensko mozgalom szavazói úgy gondolják, rosszabbul élnénk, ha még mindig kommunizmus volna. A PS szavazóinak 77 százaléka gondolkodik így, ellentétes véleménye 11 százalékuknak van. Az SaS támogatói közül a szavazók 77 százaléka szerint élnénk rosszabbul, 6 százalékuk szerint jobban.

A KDH, Slovensko mozgalom és az SNS szavazói esetében a válaszadók 40 százaléka gondolta úgy, hogy rosszabb lenne az életminőség. A parlamenten kívüli Demokrati párt szavazói is hasonló véleményen vannak.

A válaszadók nézetei az életkortól függően is különböznek. A 24 év alatti fiatalok csupán 7, míg a 65 év felettiek 48 százaléka hajlik a kommunizmus felé.

A felmérés október 13. és 21. között készült, 1028 válaszadó bevonásával.

TASR/Felvidék.ma