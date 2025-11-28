Éjszaka -15 Celsius-fokra csökkent a hőmérséklet Árvaújhelyen

Péntekre (november 27.) virradó éjszaka jelentősen lehűlt a levegő a térségben. Helyenként -10 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, főleg Árvában, míg Árvaújhely községben majdnem -15 fokig hűlt a levegő. Ezen a télen ez volt eddig a legalacsonyabb érték – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Zemplénben sokkal enyhébb volt az idő, egész éjjel fújt a szél, a hőmérséklet többnyire nulla fok fölött alakult ezeken a területeken” – közölte az Intézet.

Napközben szinte teljesen felhőtlen volt az ég, különösen északon és nyugaton, de pénteken már átvonuló felhőzet volt, különösen északkeleten, Liptóban vagy Zsolna környékén. A meteorológiai előrejelzés szerint az ország területének körülbelül 40 százalékán várható hó, főként a hegyvidéki területeken, körülbelül 500 méter tengerszint feletti magasságban. 1500 méter felett, a Tátrában, az Alacsony-Tátrában, illetve a Nagy- és a Kis-Fátrában jelentős a hóréteg.

„A következő napokban nem várható sok csapadék, havazás egyáltalán nem. Több lesz a felhő, és enyhülnek az éjszakai fagyok” – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet.

