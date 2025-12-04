Home Kitekintő Donald Trump „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóját
Donald Trump „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóját

Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) tanácsadója, Jurij Usakov (j4) és befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója (j) társaságában tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával (b2) és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával (b3) Trump ukrajnai béketervéről a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Kormilicina

Donald Trump amerikai elnök „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában tartott találkozóját.

Donald Trump szerdán fehér házi dolgozószobájában újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a moszkvai megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról a benyomásukról számoltak be, hogy az orosz elnök „le akarja zárni a háborút”.

„Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten”

– fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy azt nem tudja, ténylegesen mire vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

Az orosz kormány reakciójával kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy reagált: „nem tudom a Kreml mit csinál”.

Ukrajna pozíciójával kapcsolatban Donald Trump úgy vélte, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, majd megjegyezte, hogy a megállapodáshoz két félre van szükség.

Egyben azt a véleményét is kifejezte, hogy az ukrán elnök február végi washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az idő megkötni az egyezséget a háború lezárásáról.

„Most számos dolog mutat az ellenükben”– fűzte hozzá az amerikai elnök Ukrajna helyzetére utalva.

MTI/Felvidék.ma

