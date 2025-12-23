Lélekemelő ünnepi műsorok az egész családnak karácsonykor esténként a Dunán

A Duna műsorkínálata idén is a karácsony keresztény hagyományát – a békét, a reményt és a megváltást hirdeti. A hit, a szeretet és a közösség erejéről tanúskodó vallási témájú filmek mellett idén is élőben láthatják szenteste az éjféli misét.

Bárki otthonról is bekapcsolódhat a Duna közvetítéseinek köszönhetően az ünnepi liturgiákba. December 24-én, 22 órától élőben közvetíti Rómából Leó pápa karácsonyi éjféli miséjét. A hagyományoknak megfelelően december 24-én éjféli szentmise látható a csatornán, ezúttal a debreceni Szent Anna-székesegyházból. Karácsony első napján, december 25-én 11 órától a Budapest-Fasori Református Templomból sugároznak karácsonyi református istentiszteletet, majd 12 órától ismét Rómába kapcsol a Duna.

Karol – Az ember, aki pápa lett – december 23–24.

A Szent II. János Pál pápa életét bemutató, nagyívű film rendkívüli betekintést nyújt a nagy hatású egyházi vezető küldetésébe. A két részben sugárzott alkotás végigkíséri a lengyel származású Karol Wojtyła életét a fiatalkorától egészen pápává választásáig, bemutatva hitének erejét, emberségét és azt, miként vált a 20. század meghatározó szellemi vezetőjévé.

A mennyországot választom – december 24–25.

Giacomo Campiotti filmje az elhagyott utcagyerekeket felkaroló, életét nekik szentelő, Krisztus kegyelméből csodatevő képességekkel megáldott római katolikus pap, későbbi Néri Szent Fülöp valós történetén alapul.

A felemelő alkotás – két ünnepi este során – arra emlékeztet, hogy a személyes döntéseinkben és életutunkban mindig ott rejlik a lehetőség az isteni gondviselés felismerésére.

Don Bosco – december 25. 20:20

A keresztény pedagógia egyik legnagyobb alakjának életét bemutató film Don Bosco áldozatos szolgálatát idézi meg. A társadalom peremére sodródott fiatalokért végzett munkája ma is példaértékű: a történet bemutatja, hogy a szeretet és a közösség ereje képes reményt adni a legnehezebb sorsúaknak is.

Teréz anya, a szegények szolgálója – december 25–26.

A Szegények Anyjaként tisztelt Teréz anya életét bemutató, kétrészes alkotás különösen aktuális karácsony ünnepén. Fabrizio Costa életrajzi portréja olyan lelki útravalót kínál, amely az ünnep valódi üzenetére – a szeretetre, az önátadásra és az irgalmasságra – irányítja a figyelmet.

A megindító és fordulatokban gazdag történet rávilágít, miként képes az ember a legkiszolgáltatottabbak között is megtalálni a reményt és továbbadni a szeretetet.

A kiválasztottak – Karácsonyi különkiadás, december 25.

A közmédia csatornáin is látható, világszerte népszerű, Jézus életét bemutató sorozat különkiadásában személyes, bensőséges nézőpontból mutatja be a Megváltó születésének pillanatait, illetve betekintést nyújt a jelenetek születésének hátterébe és az alkotói szándékba.

A spirituális élményt tovább erősíti a műsor ünnepi zenei kerete: Andrea Bocelli és fia, Matteo, karácsonyi koncertélménye teszi teljessé a filmet.

Bach: Egy karácsonyi csoda – december 26.

Karácsony második napján országos tévépremierként mutatja be a csatorna a Bach: Egy karácsonyi csoda című filmet. A mű a barokk zene egyik legnagyobb mestere, Johann Sebastian Bach lelki és művészi örökségét tárja fel. A történet 1734-be vezet vissza, amikor a komponista szembekerül a lipcsei városi tanáccsal: a zeneszerző eltökélten próbálja kórusával a Karácsonyi oratóriumot, hogy bebizonyítsa, zenéje méltó a gyülekezethez és az ünnephez. Amikor azonban az előadás veszélybe kerül, felesége vállal döntő szerepet abban, hogy a városi tanács megváltoztassa álláspontját.

A film a zenetörténeti érdekességek feltárása mellett megmutatja a hitből, elhivatottságból és családi összetartozásból fakadó erőt is.

Az ünnepi időszakban egy különösen inspiráló történet arról, hogyan születik meg egy olyan zenemű, amely később a karácsonyi zeneirodalom egyik alapvető darabjává válik.

Keresztény karácsonyi műsorok – december 24. és 26. között esténként a Dunán.

