Akarva-akaratlan is téged ünnepel a világ, Uram

Azon a leghosszabb és legsötétebb betlehemi éjszakán felragyogott a világ Világossága. A pásztorokat beragyogta, „körülragyogta az Úr dicsősége” (Luk 2,9). Ez külső ragyogás volt. Ahhoz, hogy ebből belső ragyogás legyen, valami több kell: élő hit az élő Isten testbe öltözött Egyszülött Fiában.

Jézus fényű éjszakák egyérintős lényeggel

Karácsony igazi és személyes létformáló titka, a titok mikéntje: amikor a külső emberi ünnep belső Isten-ünneppé, találkozássá lesz a jászolbölcső Kisdedeként is már a Királyok Királya Jézusával.

A betlehemi éjszakából kinek hosszabb, kinek rövidebb, kinek sajnálatosan semmiféle út sem vezet a péteri, életfényesítő, életformáló „karácsonyig”: „Biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben” (2Péter 1,19). Az igazi karácsony minden ember életében az, amikor eljut erre a lelki állapotra: a hajnalcsillag felkél a szívében, azaz térben, időben égi-földi támpontja, iránytűje lesz Jézus Krisztus. Ezt nevezzük megtérésnek, metanóiának, teljes pálfordulásnak.

Különös módon még a modern populáris zene is visszhangozza a Jézus-fényű éjszakát: „Szentkarácsony eljött,/Az Ég a Földre szállt./Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán” – ráhibázva az egyérintős lényegre: az Ég a Földre szállt. Betlehemi áldott fénye a Gyermek Jézusnak azóta be-, és túlragyog minden földi éjszakát. Minden naptári és nem naptári, találkozásos igazi karácsony éjszakán ez az egyérintős csoda valósul meg: Jézussal és Jézusban érinti meg szívünket Isten. Van, akinél úgy, hogy villanásszerűen, van, akinél lassan-lassan Isten malmai őrölik meg ezt a találkozást. Augustinus vagy Szent Ágoston szerint: Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik Benned, Istenünk. A mintegy 1600 éves felismerést a 20. század fájdalmas históriái között így fogalmazta át Erdélyben, Kolozsváron a protestáns hit gyengéd lantosa, fuvolása, Reményik Sándor: Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív, Amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis Békessége van. Minden magyar keresztyén szívben, legyen az Augustinus-örökös római katolikus vagy protestáns Reményik-örökös lélekben, gondolkodásban, az egyetemes Krisztus-vágy, és az egyetemes Krisztus-békesség jelenik meg hit által minden karácsonyon.

Hajnalcsillag visszfénye és Őt hívó dallamok

Akár mert már sokan találkoztak az igazi, élő belső fénnyel, Jézussal, akár mert öntudatlanul is vágyódnak Őhozzá, ezek a belső állapotok folyamatos terepet, színpadot, kíváncsiságot, röviden: mély csodálkozás vágyat ébresztenek. Ez is magyarázza azt, hogy elképesztő fényárba borítják némely helyen ilyentájt a karácsonyi vásárok helyszíneit. Európában túláradó ünnepi fénykompozíciók láthatók például Prágában, Bécsben, Milánóban, az észt fővárosban, Tallinnban, Bázelben és Budapesten (a Bazilika előtti ünnepi vásárt 5. helyen tartják nyilván az európai rangsorban). Prága, Bécs, Tallinn technikai fényhódolásait emeljük ki most a gazdag kínálatból. Prága, a századok óta aranyló város, ahol husziták és cseh testvérek, meg más felekezetű protestánsok fényhódolattal várják az ünnep jövetelét, Benne az élő Urat. Bécs, ahol a katolicizmus fellegváraként századok óta él a fényes karácsonyok hagyománya. És a lutheránus Tallinn, ahol a kölcsönös örömszerzés századok óta az Isten örömszerző ajándékából, az Úr Jézus Krisztusból táplálkozik.

De ugyanígy a világ dallamkincse, a népi hangolású, vagy népi eredetű műdalok is körüllengik a szent ünnepet. Nem csak a nagy és méltán lenyűgözőnek tartott születési vagy Messiás remekművek a legnagyobbaktól, hanem az egyszerű, fülbe és szívbe hatoló dallamok is. Számos olyan nagy magazin jelenik meg Európában karácsony előtt, amelyek a 24 vagy 12 legjobb karácsonyi dallamok, énekek toplistáját közlik. Minden új és újabb lista élén verhetetlenül a Csendes éj, szentséges éj áll, aminek már 300 nyelvre megtörtént a fordítása, és az UNESCO a kulturális világörökség részévé tette. Századok óta éneklik az Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel, A jászolhoz Betlehembe különféle feldolgozásait. A világranglista 7. helyén áll Jose Feicano Feliz Navidad/Boldog karácsonyt! éneke. Ezt követi a Britney Spears My only wish – Egyetlen vágyam karácsonyi songja. 10. helyen áll John Lennon Happy X-Mass-e, amit feleségével, Yoko Onoval együtt írt, komponált. Nem sokkal utána láthatjuk a listán Bing Crosby Fehér karácsony dalát, ami 150 millió példányban fogyott el. Frank Sinatra Hull a hó dalát 164 féle variációban dolgozták fel. Elton John&Ed Sheeran Merry Christmas-e egyszerre modern és klasszikus dal az ünnepekre. A teljes toplista itt kereshető fel: https://www.heldenderfreizeit.com/die-besten-weihnachtslieder-liste-24-klassisch-modern/

Az én idei spirituális toplistámon néhai Vándor Gyula evangéliumi énekköltőnk Karácsony van a szívemben c. éneke áll. Sok évvel ezelőtt, a rendszerváltás után újra indult Presbiter c. folyóirat felelős szerkesztőjeként gyakran találkoztam vele. Krisztust rajongva szerető hittel komponálta az újabb és újabb énekeket, amiket másokéval együtt össze is gyűjtött, s Tanúd vagyok Uram címen evangéliumi énekfüzetben tett hozzáférhetővé. Ez az ének finoman és pontosan ábrázolja a karácsonyi lényeget, amit a bevezetőben leírtam: a személyes találkozást Jézussal. Első sorát idézem: „Karácsony van a szívemben, mily nagy öröm./Számomra is megszületett, ezt köszönöm./Én is viszek tömjént, mirhát lába elé./Minden kincsem, az életem legyen övé”.

Modern infografika: hol ünneplik Őt?

Ez az infógrafika modern digitális világunk találmánya. A láttatás, a vizualitás eszköze. Jól látható a domináns élénk zölddel jelzett területeken, csaknem valamennyi kontinensen, december 24-25-én tartják a boldog, remélhetőleg boldogító karácsonyt. Néhány napos az ünnep Bulgáriában és a Falkland-szigeteken. Egyáltalán nem tartják a feketével jelzett, főként arab, indus világban. A sárgás zöld helyeken, az ortodox keresztyén világban január 6-7-én ünneplik Jézus születésnapját. Legújabb statisztikai adatok szerint idén 2,6 milliárd szívben visszhangzik majd Jézus neve karácsony ünnepén. A világ országai közül több mint 90-ben tartják meg hivatalosan a karácsonyi ünnepet…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma