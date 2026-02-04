A rákellenes világnap alkalmából változásokat szorgalmaznak a daganatos betegek kezelésében

Február 4-én tartják a rákellenes világnapot, amely világszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy a megelőzés, a korai felismerés és az összefogás életeket menthet. Az idei rákellenes világnap alkalmából a daganatos betegségek kezelésében szükséges szemléletváltás fontosságát hangsúlyozzák, amelynek alapjául a rákbetegek történetének és szükségleteinek egyedisége szolgál. Egyben kérik mindazokat, akik személyes tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren, hogy osszák meg azokat sorstársaikkal, nyilatkozta a TASR hírügynökségnek a Rákellenes Liga képviseletében Petra Benczyová.

A rákellenes világnapon világszerte mozgósítják a szervezeteket és egyéneket annak érdekében, hogy a betegségben érintettek hangja hallhatóvá váljon, és a daganatos betegségek gyógyításának meghatározó szempontja legyen. Felszólítják az érintett közösség tagjait – a betegeket, a gondozókat, a szervezeteket és az egészségügyi szakembereket –,

hogy segítsenek az ellátás emberközpontúvá, humánusabbá tételében. A cél az, hogy ne csak gyógyászati szempontból legyen hatékony az ellátás, hanem legyen hozzáférhető és egyéni igényekre szabott is.

„Minden egyes rákos beteg története egyedi, ezért egyéni megközelítést igényel. Ha nemcsak a diagnózison keresztül tekintünk a betegre, hanem mindenekelőtt emberként, akkor érdemi ellátást tudunk nyújtani neki. Az az orvosi megközelítés, amely tiszteletben tartja minden egyes beteg egyéni szükségleteit, s empátiára megértésre épül, képes a legjobb eredmények elérésére a kezelés és az életminőség terén. Mi erre az elvre építünk, ezért Szlovákiában egyéni megközelítést vezettünk be onkopszichológusok és olyan kísérők hálózatának létrehozásával, akik személyes beszélgetések során részletesen felmérik a betegek igényeit ” – mondta Eva Kováčová, a Rákellenes Liga ügyvezető igazgatója.

A szakemberek rámutatnak, hogy az egyéni történetek nemcsak arra irányítják rá a figyelmet, ami gyakran hiányzik – például a világos kommunikációra, a gondoskodás folyamatosságára, a pszichoszociális ellátásra –, hanem arra is, amit az emberek a legjobban értékelnek – a támogatásra, amely segít a méltóságuk megőrzésében, és egyénként, nem kizárólag betegként kezeli őket.

Az idei rákellenes világnap alkalmából a Nemzetközi Rákellenes Szövetség világszerte arra kéri az érintetteket, hogy tegyenek közzé fejtetőre állított videókat vagy fotókat a közösségi médiában, valamint osszák meg történeteiket arról, hogy a daganatos betegség hogyan érintette őket. „Az idei rákellenes világnapon mindazokat, akiknek személyes tapasztalataik vannak a daganatos betegséggel – rákbetegeket, túlélőket, családtagokat, barátokat –, arra kérünk, hogy osszák meg személyes történetüket, melyek nemcsak inspirálnak, hanem összekapcsolnak minket és a segítenek abban, hogy a kívülállók jobban megértsenek bennünket” – tette hozzá a szervezet képviselője.

Évente világszerte körülbelül 20 millió új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak. Ez a szám várhatóan 2045-re meghaladja a 32 milliót. Évente közel tízmillió ember hal meg daganatos betegségben, és ez a szám várhatóan 2045-re közel 17 millióra fog emelkedni. Szlovákiában évente körülbelül 40 ezer új rákos megbetegedést diagnosztizálnak.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk