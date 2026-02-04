Home Kitekintő Súlyos kompetenciahiányt állapított meg az Európai Számvevőszék a von der Leyen-bizottságnál
Súlyos kompetenciahiányt állapított meg az Európai Számvevőszék a von der Leyen-bizottságnál

Fotó: AP

Kemény bírálatot fogalmazott meg nemrég bemutatott jelentésében a luxemburgi székhelyű Európai Számvevőszék az Európai Bizottság kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos politikájáról. A Számvevőszék szerint Brüsszel intézkedései az elmúlt öt évben nem csökkentették az EU kritikus nyersanyagoktól történő függését, az import aránya tovább nőtt.

Ennek kapcsán Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja kijelentette:

„A Számvevőszék jelentése újabb bizonyíték, hogy a Bizottság képtelen megoldást találni Európa legfőbb kihívásaira. Új szakpolitikára van szükség, amit mi, Patrióták, tudunk biztosítani.”

Hétfőn bemutatott jelentésében az Európai Számvevőszék a von der Leyen-bizottság kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos, 2020 és 2024 közötti szakpolitikáját vizsgálta. Az eredmények lesújtóak.

„A Bizottság által kötött partnerségi megállapodások semmilyen előrelépést sem hoztak. Továbbá, a Brüsszel által előidézett magas energiaárak miatt számos feldolgozó üzem is bezárt Európában” – mutatott rá a magyar EP-képviselő.

A Számvevőszék szerint a Bizottság célkitűzései a kritikus nyersanyagok terén homályosak és teljesíthetetlenek. Szintén komoly probléma, hogy a támogatási programok túlszabályozottak és nehezen hozzáférhetők.

„Kritikus nyersanyagok nélkül nincs digitalizáció és nincs versenyképes európai gazdaság sem. Ezért új, a külső országok helyett valóban Európa érdekeit előtérbe helyező szakpolitikára van szükség ezen a területen is. Jelenleg ezt kizárólag mi, Patrióták, tudjuk biztosítani”

– fogalmazott Gyürk András.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

