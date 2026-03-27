A Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal foglalkozik Gröhling Fico elleni feljelentésével

Robert Fico (Fotó: SITA)

A Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) foglalkozik azzal a feljelentéssel, amit Branislav Gröhling, az SaS elnöke tett Robert Fico (Smer-SD) kormányfő ellen, hazaárulással és más bűncselekmények elkövetésével vádolva őt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya.

„Ebben a szakaszban a feljelentés tartalmának ellenőrzése és annak mérlegelése zajlik, hogy a felsorolt tények kimerítik-e a bűncselekmény fogalmát.

További tájékoztatást jelenleg nem adhatunk” – tette hozzá a Rendőr-főkapitányság.

Gröhling egy hónappal ezelőtt büntetőfeljelentést tett a miniszterelnök ellen, melyhez aláírásokat is gyűjtöttek. Mindezek mellett az ellenzéki SaS képviselői február végén több büntetőfeljelentést tettek a Legfőbb Ügyészségen, mert véleményük szerint

Fico több kijelentésével, valamint az Ukrajnának addig nyújtott ún. vészhelyzeti villamosenergia-szállítás leállításával több bűncselekményt is elkövetett,

ezzel összefüggésben állításuk szerint fennáll a gyanúja a hatásköri visszaélésnek, a hazaárulásnak, az emberiesség elleni bűncselekménynek, idegen vagyon hűtlen kezelésének és terrorcselekménynek is.

TASR/Felvidék.ma

