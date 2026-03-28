Megszervezik a XVII. Felvidéki Túrát

Dudek Henrietta, a hagyományos felvidéki túrák szervezője portálunknak elmondta, hogy a tizenhetedik alkalommal megrendezett túrára 2026. április 6-án kerül sor XVII. Túra a Felvidéken – Bélai kastélykör címen.

A Túra a Felvidéken közösségi oldal így mutatja be a csapat tevékenységét: „Túra a Felvidéken – ahol az út néha elfogy, de a jókedv soha. Fedezd fel velünk a Felvidék rejtett ösvényeit és vadregényes tájait, ahol a Google Maps csak vállat von. Nálunk a túra és a kaland ott kezdődik, ahol a túraút abbahagyta.”

Az idei tavaszi túra helyszíne a Párkánytól 11 kilométerre fekvő Béla község, a bélai kastély és a közeli tájegység lesz.

Dudek Henrietta és szervezőtársai három héttel az esemény előtt több alkalommal is végigjárták az útvonalat, mely a Garam menti hátság legdélebbi kiemelkedésének lankás dombjain várja majd a túrázókat Béla és a szomszédos Libád körzetében.

Azóta megérkezett a tavasz, így az érdeklődők a lankás dombokon, rügyező fák mellett, csiripelő madárdallal kísérve sétálhatják majd le a kitűzött 12 kilométert.

Az érdeklődőket ezen a linken tájékoztatják a szervezők. Dudek Henrietta a közösségi oldalon köszönetet mondott szervezőtársainak – Bordács Zoltánnak, Szetei Norbertnek és Velicsanyi Lacinak –, akikkel közösen ötleteltek és járták be a túra tervezett útvonalát.

A túra alatt a helytörténeti ismereteket és a történelmi eseményeket Velicsanyi Laci adja hírül a résztvevőknek április 6-án.

„További meglepetésekkel készülünk, szintén a helyi erők közül a Libái Polgári Társulás segítségével. Előző este pedig egy bónusz körrel tudunk szolgálni a kvízjátékok kedvelőinek: április 5-én, vasárnap 5-től ingyenesen bárki kipróbálhatja magát egy első alkalommal meghirdetett kvízjátékban, amelyet az RTL klub Árulók a kastélyban című társasjáték mintájára szervezünk meg” – tudtuk meg Dudek Henitől.

A kalandos kvízjátékról és a jelentkezésről bővebb információ itt található.

Kedvcsinálónak videó és fotók a bejárásokról ITT, ITT és ITT találhatók. A lelkes szervezőcsapat szeretettel vár minden érdeklődőt a kalandos XVII. Felvidéki Túrára.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma