Gyorsjelentés a Szülőföldön Magyarul Program keretében benyújtott oktatási-nevelési támogatás iránti kérelmekről

Április 16-án, csütörtökön éjfélkor zárult a Rákóczi Szövetség kérelembenyújtási felülete, amelyen a külhoni magyarlakta területeken anyanyelvi oktatási intézményt látogató diákok számára a Szülőföldön Magyarul Program keretében nyújtott oktatási-nevelési, illetve hallgatói támogatást kérelmezhették az érintettek.

Az idei évben, 2026-ban a tavalyihoz hasonló számú, összesen 229 339 kérelem érkezett be az online felületre, amely a folyamatos digitális fejlesztéseknek köszönhetően minden

korábbinál gördülékenyebb ügyintézést tett lehetővé.

A Szülőföldön Magyarul Program gyorsjelentése és részletes elemzése ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma