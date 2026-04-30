Májustól ideiglenesen leáll a Selmecbányát Pozsonnyal összekötő közvetlen buszjárat

Kép forrása: kjubik.sk

Május elejétől augusztus végéig szünetel a Selmecbányát Pozsonnyal összekötő közvetlen autóbuszjárat. A Kjubik Company magánfuvarozó tájékoztatása szerint a döntés oka, hogy a járat jelenlegi formájában nem gazdaságos.

A közvetlen buszösszeköttetés tavaly augusztus végén indult el, és a közép-szlovákiai történelmi várost kapcsolta össze a fővárossal. A társaság szerint a járat ideiglenes leállítása mögött több tényező áll: az alacsony kihasználtság, az üzemanyagárak, az útdíjak, a pozsonyi Nivy autóbusz-állomásra való be- és kihajtás költségei, valamint a drága szervizelés is jelentős terhet jelentett.

Jakub Zliechovec, a cég ügyvezetője jelezte: a járatot nem a kiugró nyereség reményében indították, és több forrásból is próbált támogatást szerezni a működtetéséhez, ám sikertelenül.

A közvetlen Selmecbánya–Pozsony buszjárat így májustól néhány hónapra leáll, a tervek szerint augusztus végéig nem közlekedik.

SZE/Felvidék.ma/TASR

