Home Itt és Most „Előbb az érdekegyeztető tanács elé kerülnek a növekedési intézkedések”
Itt és Most

„Előbb az érdekegyeztető tanács elé kerülnek a növekedési intézkedések”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Erik Tomáš (Fotó: GVH)

A gazdasági növekedést ösztönző első javaslatcsomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, utána kerül a kormány elé – jelentette be a kormány szerdai ülése után Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„A háromoldalú érdekegyeztető tanács elnökeként teljesítettem a szociális partnereknek tett ígéretemet, és örülök, hogy tartjuk magunkat ehhez a folyamathoz” – fejtette ki Tomáš.

Elmondta, hogy a kormányhivatal kedden szétküldte a javaslatokat az érdekegyeztető tanács minden résztvevőjének és más intézményeknek is.

„Tehát tegnaptól tanulmányozhatják a gazdaságélénkítő javaslatcsomag első részét, majd a tanácson megvitatjuk azt”

– tette hozzá.

Az ülésre szerinte hétfőn, május 25-én, vagy egy nappal később kerülhet sor. Tomáš kihangsúlyozta, hogy ebben a csomagban nincs semmilyen intézkedés, amely negatívan érintené a munkavállalókat, tehát sem a munkahelyi ebédszünet lerövidítése, sem az üdülési támogatások eltörlése, sem a próbaidő meghosszabbítása.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él

A felvidéki magyarság XX. századi sorskérdéseiről tanácskoztak Komáromban

Megváltoztatnák a népszavazás érvényességi küszöbét

Gubík László: egyetlen magyar párt van, és 2027-ben...

Tomáš: nem támogatunk a munkavállalókat rosszul érintő intézkedéseket

A kormány növekedési intézkedéseinek megvitatását követeli a Szakszervezetek...

Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az...

Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Idén valamivel többet lehet keresni diákmunkával, de nagyon...

Négy új nagykövet adta át megbízólevelét a szlovák...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma