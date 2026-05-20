„Előbb az érdekegyeztető tanács elé kerülnek a növekedési intézkedések”

A gazdasági növekedést ösztönző első javaslatcsomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, utána kerül a kormány elé – jelentette be a kormány szerdai ülése után Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„A háromoldalú érdekegyeztető tanács elnökeként teljesítettem a szociális partnereknek tett ígéretemet, és örülök, hogy tartjuk magunkat ehhez a folyamathoz” – fejtette ki Tomáš.

Elmondta, hogy a kormányhivatal kedden szétküldte a javaslatokat az érdekegyeztető tanács minden résztvevőjének és más intézményeknek is.

„Tehát tegnaptól tanulmányozhatják a gazdaságélénkítő javaslatcsomag első részét, majd a tanácson megvitatjuk azt”

– tette hozzá.

Az ülésre szerinte hétfőn, május 25-én, vagy egy nappal később kerülhet sor. Tomáš kihangsúlyozta, hogy ebben a csomagban nincs semmilyen intézkedés, amely negatívan érintené a munkavállalókat, tehát sem a munkahelyi ebédszünet lerövidítése, sem az üdülési támogatások eltörlése, sem a próbaidő meghosszabbítása.

