Home Magazin Apró szárnyak, hatalmas küldetés
Magazin

Apró szárnyak, hatalmas küldetés

A méhek világnapja – május 20.

HE
HE
Fotó: Mentovics Éva FB

Május 20-án ünnepeljük a méhek világnapját, amelyet az ENSZ 2017-ben nyilvánított hivatalos világnappá Szlovénia kezdeményezésére. A dátum nem véletlen: ezen a napon született a 18. századi szlovén méhészeti úttörő, Anton Janša, akit a modern méhészet egyik megalapozójaként tartanak számon.

A méhek szerepe jóval túlmutat a mézkészítésen.

Bár sokak számára elsőként a reggeli tea édesítője jut eszükbe róluk, a méhek valójában bolygónk egyik legfontosabb élőlényei közé tartoznak. A világ élelmiszernövényeinek több mint 75 százaléka legalább részben beporzók segítségével terem, és ebben a munkában a méhek kulcsszerepet játszanak. Nélkülük jelentősen csökkenne a gyümölcsök, zöldségek, olajos magvak és számos takarmánynövény terméshozama, ami közvetlenül veszélyeztetné az élelmiszer-biztonságot.

Az utóbbi évtizedekben azonban a méhek világszerte veszélybe kerültek.

Élőhelyeik zsugorodása, a vegyszerek túlzott használata, az éghajlatváltozás, a betegségek és az élősködők egyaránt hozzájárulnak pusztulásukhoz. A méhek eltűnése nem csupán természeti veszteség lenne: az egész ökológiai rendszer megbillenését idézhetné elő.

A méhek világnapja arra figyelmeztet bennünket, hogy mindannyian tehetünk értük. Ha méhbarát virágokat ültetünk, ritkábban nyírjuk a gyepet, kerüljük a káros növényvédő szereket, vagy helyi termelőktől vásárolunk mézet, máris hozzájárulunk fennmaradásukhoz.

A természet szépségét és a méhek szorgos munkáját idézi meg Mentovics Éva versrészlete is:

A méhek tánca

Táncoló talpú
méheket vár ma
cseresznye, körte,
alma virága.

Szilvafát, birset
zsonganak körbe,
teremjen, érjen
csodás gyümölcse!

Friss tavaszdalként
zümmögik lágyan,
ébred az élet
nézd, a virágban!

Május 20-án álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk ezekre az apró, szorgos teremtményekre. Szeressük és óvjuk őket – mert a jövőnk az ő jövőjüktől is függ.

https://www.fao.org/ HE, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

TV-Maci is csatlakozik a MOCVerzumhoz

Egyre gyakrabban lesznek aszályos évek a Kárpát-medencében

A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást...

Minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt öt...

Fontos időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben

Szlovákiában eddig nem igazolták laboratóriumilag az Andok-vírus előfordulását

Zajlik a Kék Gomb Hete

Pünkösdi programokat kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Az eső miatt kedd délutánig figyelmeztetés van érvényben...

Honfoglalás kori leletegyüttest mutat be a Magyar Nemzeti...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma