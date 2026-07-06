Megtelt élettel a Martosi Rendezvényliget – sikeresen zárult a MartFeszt 2026

Három napon át ismét a közösségé, a zenéé, a családoké és a hagyományoké volt a főszerep a Martosi Rendezvényligetben, ahol július 3–5. között rendezték meg a MartFeszt 2026-ot. A rendezvény idén ingyenesen várta a látogatókat, akik a Felvidék és Magyarország számos településéről érkeztek Martosra.

A pénteki nyitóesten DJ ADA, valamint DR BRS és Király Viktor gondoskodott a hangulatról, méltó felvezetést kapott a fesztivál főnapja. Szombaton a Bikini Tribute SK fellépése után a Republic lépett színpadra, amelynek koncertjére teljesen megtelt a Martosi Rendezvényliget. A parkolóban alig maradt szabad hely, a nagyszínpad előtti téren szinte egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, miközben a rendezvénysátor alatt és környékén is tömött sorokban álltak az emberek.

A legismertebb dalokat ezrek énekelték együtt a zenekarral, felejthetetlen hangulatot teremtve a nyári estében.

A koncert után sem ért véget az ékszaka. A közönség nagy része a helyszínen maradt, és DJ Kevin hajnalig tartó bulijával zárta a fesztivál szombati napját – örömteli visszajelzés ez a szervezők számára is, hiszen a rendezvény egész estére megtöltötte élettel a Rendezvényligetet.

Szombaton rendezték meg a XIV. Felvidéki Labdarúgó Bajnokság döntőjét is, amelyet a Naszvadon, Ógyallán, Komáromban és Martoson lebonyolított selejtezők előztek meg. A bajnoki címet végül Dél-Komárom szerezte meg, a második helyen Zselíz, míg a dobogó harmadik fokára Farnad állhatott fel.

A családokat egész nap változatos programok várták: Kéri Denisza gyermekműsora, Beke Enikő gyermekzumbája, Kalap Jakab kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató koncertje, valamint ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozások, csónakázás és kötélpálya. Így a legkisebbeknek is élményekben gazdag napja volt.

A Rendezvényliget állandó attrakciói, a csónakázás és a kötélpálya egész nap népszerűek voltak a családok körében, a programkínálatot pedig idén retró ringispíl és körhinta is színesítette, amelyek sok gyermeknek és szülőnek szereztek nosztalgikus élményeket. A kézműves vásárban kerámiák, horgolt plüssfigurák, tejmentes házi finomságok és búcsús játékok között válogathattak az érdeklődők.

A fesztivál gasztronómiai kínálata idén is nagy népszerűségnek örvendett. A legkapósabb fogás egyértelműen a lángos volt – akadtak, akik egyszerre hatot is kértek belőle –, de a hekk, a pecsenye, a kürtőskalács és a sült kolbász is bekerült a top ötbe. A FaPuma Büfé és a MartPub kínálata mellett kemencés lepény, vattacukor és számos további finomság várta a fesztiválozókat.

A fesztivál zárónapján a FOLKMENT szervezésében megvalósuló LUGAS a népzene és a néptánc szerelmeseit hívta közös ünneplésre. Fellépett a nagykéri Mórinca Néptáncegyüttes, a farnadi Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes és a bényi Rozmaring Néptáncegyüttes, amelyek a felvidéki magyar tájegységek hagyományait elevenítették fel. A táncházak talpalávalójáról egész délután Lakatos Áron és zenekara gondoskodott, míg a borkóstolókon a Palik Pincészet és a C-Winery mutatta be borait a látogatóknak.

A MartFeszt 2026 ismét bebizonyította, hogy a közösség, a hagyomány, a sport és a zene egymást erősítve tudnak valódi élményt teremteni.

Három napon át családok, baráti társaságok, sportolók, hagyományőrzők és zenekedvelők töltötték meg élettel a Martosi Rendezvényligetet, amely évről évre egyre inkább a felvidéki magyar közösség egyik meghatározó nyári találkozóhelyévé válik.

Külön öröm a szervezők számára, hogy a fesztivál valamennyi koncertje és programja idén ingyenesen volt látogatható, így valóban mindenki számára nyitott közösségi ünneppé válhatott.

A MartFeszt 2026 szervezői a Via Nova és a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola voltak. A rendezvény megvalósulását a MOL és a MOL Új Európa Alapítvány támogatása tette lehetővé a Határtalan nyár pályázati lehetőségen keresztül.

A szervezők ezúton is köszönik minden fellépőnek, partnernek, önkéntesnek, támogatónak és látogatónak, hogy együtt tehették emlékezetessé a MartFeszt 2026-ot. Jövőre ismét találkozunk Martoson!

Fotók: MartFeszt2026/Csáky Mátyás, Kiss Márton és Varga Benjámin

A MartFeszt csapata

Sajtóközlemény/Felvidék.ma