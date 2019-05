A bodrogközi Perbenyik immár huszonkettedik alkalommal adott otthont a májusi díjugrató versenynek. A Mailáth-kastély udvarán kialakított pályán zajló versenyt Kassa Megye Önkormányzata a kiemelt rendezvényei között tartja számon. A verseny szervezője ezúttal is a kastélyban működő szakközépiskola, védnöke pedig Rastislav Trnka megyeelnök volt.

Az idén is több ezer látogatót vonzó esemény a község önkormányzata, számos intézmény és vállalkozó támogatását élvezi. A vasárnap délután zajló színvonalas rendezvényen neves szakemberekből álló zsűri értékelte a lovasok teljesítményét, akik mellett a díjátadáskor a megyei önkormányzat munkatársai, valamint a környék megyei képviselői, polgármesterei és a házigazda szerepét betöltő iskola igazgatója kaptak szerepet.

A díjugratáson a szlovákiai lovas klubok képviselőin kívül magyarországi és csehországi lovasok is megmérették magukat.

A lovasok négy versenyszámban versenyeztek. Versengés zajlott Kassa Megye Önkormányzata elnökének díjáért, a perbenyiki szakközépiskola igazgatójának díjáért, a község polgármesterének díjáért és nyitott versenyszámban is.

Az egyes versenyszámok között a hortobágyi csikósok látványos bemutatója és számos kísérőprogram szórakoztatta a közönséget. A gyerekek kipróbálhatták a lovaglást, játékos programokon vehettek részt, és a kirakodóvásár is sok érdekességet kínált a résztvevőknek. A lóverseny mellett a látogatható Mailáth-kastély 1799-ben épült épülete, az 1823-ban létesült római katolikus kápolna, valamint a kastély gyönyörű kertje minden résztvevő számára kiváló kikapcsolódást nyújtott. Étel- és italkínálat is volt bőven, és jó hangulatból sem volt hiány. A rendezvény idején minden évben megtartják a mezőgazdasági gépek bemutatóját is. Idén a New Holland márkájú mezőgazdasági gépek kerültek bemutatásra.

A versenyek végeztével a szórakozásé volt a főszerep, nem hiányozhatott a tánc és a zene sem. A Merlin tánccsoport ír táncokat bemutató produkciója, és a bodrogközi Impulz zenekar műsora zárta a rendezvényt. A vasárnap délben kezdődő esemény a késő esti órákig színvonalas programokat kínált a résztvevőknek.

A lovasok számára nyilván a díj, a győzelem és a lovassport népszerűsítése a fontos, de a rendezvény lényege mindenképpen túlmutat ezen.

A hagyományápolás, értékőrzés, közösségépítés és a jó hangulatú együttlét adja az ilyen rendezvények igazi értékét.

A rendezvény színvonala az anyagi támogatásokon túl a szakközépiskola vezetőségének és munkatársainak a munkáját dicséri, akik az évente megszervezésre kerülő díjugratással hűen ápolják azt a nemes hagyományt, amelyet a kastély egykori tulajdonosai, a Mailáth család hagyott örökül. Az első lóversenyt Perbenyikben ugyanis 1900-ban rendezte a gróf Mailáth Józsefné által vezetett Jótékonysági Nőegylet, majd ennek tiszteletére közel 100 év múlva, 1997-ben szervezte meg első alkalommal a szakközépiskola a díjugratást, amelynek népszerűsége azóta is töretlen.