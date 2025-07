A Csill&Dance Táncstúdió egy dinamikusan fejlődő hely, ahol a fiatalok táncolnak, mialatt álmok válnak valóra és sikerek születnek. Ennek szép példája, hogy a tízszeres Európa-bajnok csapat aranyesővel zárta az évadot.

A Táncstúdió 2018-ban alakult Dunaszerdahelyen Simon Vizvári Csilla vezetésével és 2020 óta a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ mellett működik. Fő profiljukat a latin táncok és a swing képezi, és bár kezdetben a cél az volt, hogy minél több gyermekkel megszerettessék a táncot, mára a hangsúly a versenyzésre és a kimagasló eredményekre helyeződött át.

A Csill&Dance Táncstúdió mindennapjaiba és legújabb sikereibe nyerhetünk betekintést a vezetőjüktől, Simon Vizvári Csillától, a tánc szeretetéről, a csapat összetartásáról mesél, és arról, milyen érzés látni, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét.

Ahogy Csilla rámutat, jelenleg közel 80 aktív taggal működnek, az ötévesektől egészen az egyetemistákig. A tanítványokat öt különböző csoportba osztják életkor és tudásszint szerint. A tanítást Nagy Barbara asszisztens is segíti, aki nemcsak az órákon, hanem a versenyeken is aktívan jelen van.

A felkészülés menete

Az edzések szigorú rendszer szerint zajlanak. Míg az órák elején bemelegítés, koordinációs és balettalapú technikai gyakorlatok szerepelnek, majd latin technikát is tanulnak s azt követi a koreográfiák gyakorlása és a nyújtás. Mindez a fizikai fejlődést és a versenyképes teljesítményt is biztosítja. Csilla hangsúlyozta, hogy még az ötéveseknél is ez a felépítés érvényesül – tudatosság és pedagógiai érzék jellemzi a stúdió munkáját. Akik rendszeresen részt vesznek az órákon és kellőképpen felkészültek a versenyzésre, azokat benevezik a versenyekre. „A fellépési lehetőség mindenki számára adott, aki jár az órákra. Versenyezni viszont már tényleg csak azok mehetnek, akik komolyabban veszik” – fűzte hozzá a vezető.

A siker kulcsa a kitartás és az alázat

„A siker kulcsa a kitartás és az alázat” – fogalmazott határozottan a vezető. Hozzátette, „természetesen a tehetség is fontos, de ha valaki nem jár rendszeresen, nem dolgozik szorgalmasan, akkor az eredmények is elmaradnak”. A táncosok nemcsak technikai tudást, hanem önfegyelmet, rendszerességet és közösségi élményeket is szereznek. A lányok egytől egyig, szeptembertől júniusig kemény munkát fektettek a táncba – többen betegen is részt vettek az edzéseken, sőt, még begipszelt kézzel is beültek az órákra, hogy ne maradjanak le. Csilla hitvallása szerint a helyezés csak másodlagos. „A legfontosabb számomra az, hogy a gyerekek kihozzák magukból a maximumot. Ha ezt látom, akkor helyezéstől függetlenül is büszke vagyok rájuk.”

Aranyeső a versenyeken

A Csill&Dance idén két különböző táncszövetség versenysorozatán is részt vett, amelyek területi bajnokságokkal kezdődtek, majd továbbjutottak az országos döntőkbe. A stúdió hat produkcióval indult és mind a hat továbbjutott az országos fordulókba – egy húzós hétvége során, amikor szombaton Pozsonyban, vasárnap pedig Érsekújvárban versenyeztek. Az országos bajnokságokon pedig a 6-ból 5-5 produkció kvalifikált az Európa-bajnokságra – a European Finals 2025 – Showtime Dance Tourra, Siófokon, ahonnan minden csapat dobogós helyezéssel tért haza. Két csapat első, két csapat második, egy pedig harmadik helyezést ért el. „Mindig azt mondom a lányoknak, hogy nekem nem a helyezés számít, hanem hogy táncoljanak ki magukból mindent, és ha azt látom, hogy a maximumot hozták, elégedett vagyok velük, helyezéstől függetlenül” – mondja Csilla , majd örömét fejezte ki, hog a szezon zárásaként június 30-án, a balatonfüredi XV. STAGE DANCE European Cup versenyen pedig mind az öt produkció aranyérmet szerzett.

A siker mögött a munka és a közösség áll

A stúdió működését a támogatók mellett szülők is segítik, akik hetente kétszer viszik a gyerekeket a próbákra és amivel tudják, segítik a teljes csapatot. „Korábban az egyik apukának köszönhetően minden táncos saját névvel ellátott pólót kapott, az egyik anyuka a teljes versenyzőgárda utasbiztosítását állta, az egyik család üdítőket hozott a csapatnak, és számos fellépés is a szülőknek köszönhető.” Emellett több helyi szervezet is segítette őket idén: a Glocal Alapítvány és a Metrans, akik a nevezési díjakat állták, valamint Nagyszombat megye és a CSEMADOK is anyagi támogatással járul hozzá a munkájukhoz. Az Európa-bajnokságra például a lányok frissítőit a CSEMADOK biztosította.

A táncos élményeiről büszkén vallott Nagy Lilike, aki már 4 éves kora óta táncol, két éve pedig a Csill & Dance Táncstúdió tagja, szívét-lelkét beleadva a szereplésbe. A próbák közül leginkább a nyújtást kedveli, s elmondása szerint azért szeret táncolni, mert imád mozogni, és a tánc örömmel tölti el.

Mint említette: „jót tesz a testemnek”, utalva ezzel az egészséges testmozgásra. Kedvenc tánca a swing. A fellépéseket és versenyeket jobban szereti, mint a próbákat, mert ilyenkor kiállhat a közönség elé, akik tapsolnak és szurkolnak neki. Különösen boldog volt, amikor Csilla kiválasztotta a versenycsapatba, és azóta is nagy élmény számára a versenyzés. Amikor megtudta, hogy aranyat nyertek, azt mondta: „Nagyon örültem, úgy dobogott a szívem, azt hittem, hogy infarktust kapok”.

Célok a jövőre nézve

Ahogy Csilla elmondta, a stúdió előtt nyáron is több fellépés áll, majd a nagyobbak számára háromnapos intenzív tréninget szerveznek. Szeptembertől újraindul a toborzás, mindemellett szeretné ismét elkezdeni a szóló versenyeztetést is, s akkor már egyéniben is foglalkoznak a táncosokkal. A következő nagy cél a világbajnokságra való kvalifikáció. Csilla azonban realista: „Az a cél, hogy mindig feljebb és feljebb tudjunk kerülni, de nem csak a létszámot szeretnénk gyarapítani. Ha látom a lányokon, hogy felkészültek, és van esélyünk arra, hogy megnyerjük a versenyt, akkor megpróbáljuk.”

Üzenet a szülőknek és a fiataloknak

Zárásként a vezető minden érdeklődőt arra biztat, hogy bátran próbálják ki a táncot. Mint mondta, nem kell rögtön elköteleződni, hiszen Dunaszerdahelyen megannyi lehetőséget és stílust is ki lehet próbálni. „Aki megtalálja a hozzá illő műfajt, és rendszeresen foglalkozik vele, az nemcsak táncolni tanul meg, hanem fegyelmet, rendszert is, és olyan barátokat szerez, akik egy életre elkísérik.” A Csill&Dance tehát nemcsak tánciskola, hanem egy élő, fejlődő közösség, amelyben minden tag, szülő és támogató részese a sikereknek.

