Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért június 4-én a nemzeti összetartozás napja alkalmából megemlékezést szervezett a Prágai Magyar Katolikus Plébánia kertjében.

Bensőséges összejövetelre került sor a trianoni békediktátum 99. évfordulóján és a nemzeti összetartozás napján Prágában, melyet dr. Boros Miklós, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete védnöksége alatt és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítottak meg.

Az udvaron elhelyezték Esterházy János portréját is

Mint ahogyan Kocsis László Attila, a szervezetet tiszteletbeli elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta, mindannyian a mártírpolitikus tisztelői. „Úgy tartjuk, hogy Esterházy János a nemzeti összetartozás eszméjének a szimbóluma. A boldoggá avatási perének az évében vagyunk, s megemlékezésünk is ennek a jegyében zajlott” – szögezte le Kocsis.

A megjelenteket, akik között ott voltak a csehországi magyar szervezetek képviselői, dr. Mátis Károly, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért elnöke köszöntötte, majd közösen elénekelték a magyar himnuszt. Köszöntőt JCLic. Balga Zoltán atya, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa mondott. Megemlékezési beszédre dr. Boros Miklóst, Magyarország prágai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét kérték fel.

Magyarország prágai nagykövete köszönetét fejezte ki az Esterházy János Társulásnak a már hagyományossá vált rendezvény megszervezéséért, megköszönte a meghívást és a felkérést a rendezvény védnökségére, aminek örömmel tesz eleget.

A résztvevők kiemelték, hogy Trianonról fontos megemlékeznünk, hiszen a magyarság történetének egyik legtragikusabb eseménye, ugyanakkor a nemzeti összetartozás napján arról is szólni kell, hogy

a jövőbe kell tekintenünk és hangsúlyoznunk az összefogást, s el kell mélyíteni a kapcsolatokat.

Ugyancsak fontos a fiatalokkal való együttműködés, hiszen generációról generációra adják át az összetartozás üzenetét. Erre is szolgált a legutóbbi prágai összejövetel.

A megemlékezések után kötetlen beszélgetés keretében a résztvevők véleménycserét folytattak a csehországi magyar nemzeti közösség hozzáállásáról a nemzeti összetartozás ügyéhez. Szóba kerültek a nyilvános fellépések szervezeteik révén és magánszemélyként is a magyarság érdekeinek védelme érdekében.

Kocsis László Attila a Felvidék.ma-nak nyilatkozva kifejtette, hogy évekkel ezelőtt nyílt levélben fordultak a szlovák parlamenthez és kormányhoz az államnyelv törvénymódosítása kapcsán, s az idén is csatlakoztak a petícióhoz a magyar himnusz betiltása ügyében, s az ukrajnai magyarok elleni ellenséges megnyilvánulások és a magyar nyelvű iskolai oktatás korlátozása kapcsán is közös nyilatkozatot fogalmaztak meg. Kiállnak Magyarország és kormánya mellett: 2016-ban a migránsválsággal kapcsolatban, 2018-ban az Európai Parlamentben elfogadott úgynevezett Sargentini-jelentés ügyében (a jogállamiság helyzetéről Magyarországon). Mindkettőt az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért kezdeményezte és szervezte meg.

„A kettős állampolgárság is a nemzeti összetartozás legjelentősebb jelképe. A csíksomlyói zarándokút, melyre holnapután indulnak hívőink Prágából, ugyancsak a nemzeti összetartozás egyik megnyilvánulása lesz” – tette hozzá Kocsis László Attila, a társulás alapítója és tiszteletbeli elnöke.

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért szervezetben tavasszal tisztújító közgyűlésre került sor, melyen Kocsis László Attila egészségügyi okokból már nem jelöltette magát.

„Jövőre már nyolcvanéves leszek, s azt szerettük volna, hogy a szervezetünkben fiatalításra kerüljön sor, így az elnökséget kibővítettük 11 tagra, s annak az abszolút többsége már jóval fiatalabb, mint korábban. Engem, mint alapítót tiszteletbeli elnökké választottak. Szívügyem, hogy a szervezet tovább működjön” – fűzte hozzá Kocsis.

Mátis Károly állatorvos sok éve él már Csehországban. A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége prágai alapszervezetének is volt egy időben elnöke. Aktív munkát fejt ki, viszont nem Prágában él. „Jó szervező, s így biztosan sikeres lesz az ő vezetésével is a szervezet. Munkáját ügyvezető igazgatóként segíti majd Pálffy Zoltán is, s én is fontosnak tartom, hogy mindenben segítsem, amiben csak lehetséges” – mondta.

Kocsis László Attila az Esterházy János boldoggá avatási perét előkészítő történelmi bizottság munkáját is szeretné segíteni, s mint megtudtuk, több fontos dokumentumot szeretne beszerezni a csehországi levéltárakból, amelyek igazolják, hogy boldoggá avatása jogos és kiérdemelt.