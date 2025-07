Közép-európai érdek a jó magyar-szlovák kapcsolat

Közös közép-európai érdek, hogy jóban legyünk egymással, közép-európai érdek, hogy jó magyar-szlovák kapcsolat legyen – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára az MTI-nek összefoglalva a Pozsonyban tartott munkatalálkozóinak főbb pontjait.

A nemzetpolitikai államtitkár rámutatott: a magyar és a szlovák kormány között jó a kapcsolat, olyan fontos témákban egyetértés van, mint a gender, a háború, a migráció és az energetika kérdései, és így a kapcsolatok minősége lehetővé teszi, hogy olyan kérdések is napirendre kerüljenek, mint a magyar kisebbség helyzete Szlovákiában és azt is, hogy ez a téma ne csak beszéd tárgyát képezze, hanem a felvidéki magyarság életét segítő cselekvési pontok közös meghatározására is sor kerüljön.

Nacsa Lőrinc elmondta: keddi pozsonyi látogatása során Horony Ákos kisebbségi kormánybiztossal, a Határon túli Szlovákok Hivatalának vezetőjével, Dagmar Repcekovával, illetve Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével is egyeztetést folytatott. Kifejtette: örömmel állapították meg, hogy a nyelvtörvény tavaly kilátásba helyezett módosítása lekerült a napirendről.

Hozzátette:

Szó esett oktatási és kulturális kérdésekről, ebben a témakörben fontosnak tartják, hogy megmaradjon a kulturális és oktatási intézmények önrendelkezése, kiemelten fontos a magyar anyanyelvű oktatás Szlovákiában, amit a magyar kormány is támogat.

Hozzáfűzte: ezen túl pedig nagyon fontos a felvidéki magyar érdekképviselet erősödése is az önkormányzatokban, illetve annak megteremtése a parlamentben is, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy amennyiben erős a magyar érdekképviselet, akkor hatékonyabb az ügyintézés és a magyar közösség jobb helyzetbe juttatása is.

„Mi azt gondoljuk, hogy ez közös érdek, közös közép-európai érdek, hogy jóban legyünk egymással, közép-európai érdek, hogy jó magyar-szlovák kapcsolat legyen és ennek egyik fontos eleme, hogy a felvidéki magyarok is élvezzék a szlovák kormány támogatását is”

– hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

Rámutatott: fontos, hogy a kisebbségi kérdésekről, akár egy jogállási törvényről, oktatási önrendelkezési kérdésekről szó essen Pozsonyban.

Hozzátette:

Ezekben a témákban kezdtek új egyeztetéseket és már folyamatban lévő tárgyalásokat is folytattak.

Megjegyezte: reményei szerint, ahogy eddig más sorsdöntő kérdésekben is partnerek voltak a szlovák kormánnyal, úgy most majd ezekben is sikerül közös megoldást találni.

A nemzetpolitikai államtitkár elmondta azt is, hogy a Határon túli Szlovákok Hivatalának elnökével történt egyeztetés során megosztották a szlovák féllel az eddigi magyar tapasztalatokat az elmúlt másfél évtized diaszpórapolitikájáról és annak olyan működő magyar programjairól, mint például a Kőrösi Csoma Sándor program vagy az Erősödő Diaszpóra program.

MTI/Felvidék.ma