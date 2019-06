Fesztiválok, konferenciák, új gömöri könyvek és számos más érdekesség várja a Gömöri Hírlap idei 12. számának olvasóit, amely minden rimaszombati háztartásba ingyenesen eljut, de elolvasható és letölthető a város oldaláról is.

Sorjáztak a fesztiválok júniusban Rimaszombatban. A JúniusFesztről Kresnye András, a FourFestről Virsinszky Tamás készített képes beszámolót, de elolvashatják Pósa Homoly Erzsébet tudósítását is a Ternipe Egyesület és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja szakmai konferenciájáról (Esélyteremtő együttműködés címmel). Olvashatnak továbbá a pedagógiai projektnapról is, amely idén Gömör és Nógrád természeti értékeit, kincseit mutatta be 17 iskola közreműködésével.

Megtudhatják a lapból, hogy a város idén is díjazta a legeredményesebb diákokat, valamint Tóbiás Szidi koncertjével elindult a II. Szombati Jazztival, a második helyen zárta az évadot a III. ligás rimaszombati futballcsapat, átadták a felújított füleki művelődési központot, s búcsúznak a város minap elhunyt jeles személyiségétől, Dušan Rybár gyerekorvostól, a helyi zsidó hitközség vezetőjétől. Ebben a számban a képviselőinket bemutató rovatban a város alpolgármesteréről, Rigó Lászlóról olvashatnak, de azt is megtudhatják, milyen zenei kínálattal várja az érdeklődőket Gombaszög, s mit választott a hónap műtárgyának a Gömör-Kishonti Múzeum.

Zajos volt a hónap irodalmi berkekben is, hiszen Budapesten 90. alkalommal rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet, átadták az idei Madách-díjakat, s új könyve jelent meg a magyar irodalom két gömöri doyenjének, Ferdinandy Györgynek és Tőzsér Árpádnak is. Bemutatkozik a lapban Kresnye András is, aki már lázasan készül Balogvölgyét bemutató új kiállítására.

A Gömöri Hírlap munkatársai egyúttal értesítik az olvasóközönséget, hogy szabadságolások miatt a lap következő száma augusztus 14-én jelenik meg, de a város és a régió aktuális híreit folyamatosan elolvashatják a www.rimavskasobota.sk címen.