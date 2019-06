Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola vezetője mozgalmas napokon van túl. Többször volt már Kazahsztánban a Felvidék képviseletében, s most a bemutatók, edzések mellett következnek a fesztiválok és az Ősök Útján rendezvényei. Ezekről kérdeztük.

Milyen kihívásoknak felelt meg a szervezet legutóbb?

Programokban és eseményekben dús hetek vannak mögöttünk. Legutóbb Kazahsztánban jártam a Magyar-Turán Felvidék képviseletében, illetve tanítványaim a Rendületlenül történelmi rockoperában szerepeltek Brassóban.

Milyen élményekkel tértek haza?

Brassóba nem tudtam elmenni, a tanítványaim képviselték a Felföldi Dalia Iskolát. Nagyon jól érezték magukat, sikeres volt a szereplés, s egy ilyen formában való jelenlét megtiszteltetés, hiszen együtt léphettek fel többek között Rudán Joeval, Fehér Nórával, és barátunkkal, Vadkerti Imrével!

Jómagam immár hatodik alkalommal jártam Kazahsztánban, de mindig új élményekkel gazdagodva térek haza, a Felvidékre. Egy ünnepségre mentünk, az Ulu Dala Köspendiler Alemi nevű etnofesztiválra, amelyet a Kurultaj mintájára szerveznek, s a rendezők mindig kérik Bíró András Zsolt véleményét és segítségét is.

Sok barátot szereztem ismét a keleti testvérnépek között Azerbajdzsánból, Baskíriából, Dagesztánból, Kazahsztánból és Kirgizisztánból. Sőt, egy kirgiz srác részt szeretne venni az idei edzőtáborban, felvételi vizsgát tenni azzal a szándékkal, hogy megalapítsa hazájában a Kirgiz Dalia Iskolát.

A kazahsztáni utunk most Almatiba vezetett, a régi fővárosba, a város mögött a hatalmas hegyekkel, kínaiul Tien-sannal, kazakul Alatauval, a kazah-kirgiz-kínai határon. Ellátogattunk az Ili folyó partján az Altin-Emel Nemzeti Parkba, ahol a 18. században véres harcot vívtak a kazahok a dzsungárokkal, vésett sziklák őrzik ennek emlékét, illetve többek között itt forgatták a Nomád című filmet is.

Hogyan ünnepelnek a messzi földre elszakadt testvéreink?

Testvérként fogadtak mindnyájunkat, számukra példaértékű ez a rendezvény. A rendezvényen volt íjászverseny, lovas íjászverseny, kürash verseny (birkózás), kézműves vásár, zenei, tánc-, valamint katonai hagyományőrző bemutatók. A helyszín is pazar szépségű volt, hiszen egy ősi szkíta kurgánokkal teli nemzeti parkban szervezték.

Élményekkel, tapasztalatokkal gyarapodva, magyarságukban megerősödve bizonyára a következő rendezvényen gondolkodnak. Mi lesz ez?

A következő időszak is tennivalókban gazdag lesz. Bemutatók, edzések, versenyek, többek között a Balog-völgyi Rockfesztivál, MartFeszt, a Középpont evangélikus tábor Tusványoson, Erdélyben, a közel tíz éve szerveződő gyermektábor és számunkra a szervezés szempontjából a legnagyobb esemény az Ősök Útján rendezvény július 27-28-án. Azután sem állunk le, rengeteg dolog vár ránk továbbra is!

Mi hívta életre az Ősök Útján találkozót, s hogyan állnak az előkészületek?

Úgy gondolom, hogy nálunk, a Felvidéken már ideje lenne egy olyan rendezvényt szervezni, amely kimondottan a magyarságunkról szól. Ezt el is kezdtük annak idején, sajnos azonban az anyagi és az alattomos érdekek ezt lefojtották, de mi folytatjuk. Az Ősök Útján célja, a nevéből is adódóan az, hogy példát mutassunk. Mindez nem más, mint a hagyományunk megtartása a mindennapi életünk során. Modern világban élünk, helyt kell állnunk, de nem szabad eldobni azt, aminek születtünk, azt a vérrel, könnyekkel és dicsőséggel áztatott múltat, melynek viszontagságai során apáink és anyáink megmaradtak magyarnak. Felvidéknek szüksége is van erre!

Kiket várnak a rendezvényre, s milyen programokkal készülnek?

Elsősorban a tiszta szándékú embereket várjuk, azokat, akiket megszólít az Ősök Útja, s várjuk azokat, akik megerősödnek ezen.

A programok tekintetében készülünk tudományos és tájékoztató jellegű előadásokkal mindkét napon, íjász, puszta fia és lovasversenyekkel, a fellépők közül pedig megemlíteném a harci botoló bemutatót, a Pusztai Rókák bemutatóját, a felvidéki Kempo betyárbemutatóját, íjászbemutatót, a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület solymászainak és agarászainak bemutatóját, Mónus József távlövő világbajnokot, a Varkocs nevű zenei együttest, a Felvidéki Kárpátiát, énekesként a helyi Péterfali Menyecskéket, Lichtmannegger Tibort és Balázs Lillát, valamint természetesen a Felföldi Dalia Iskola bemutatóját.

Az Ősök Útján rendezvényre a szer teszi fel a koronát, amelyen részt vesznek a délvidéki, kárpátaljai, erdélyi képviselők, idén pedig kiemelten az őrvidéki képviselők. A szert Pucskó Zsolt vezeti, emellett jelen lesz a legféltettebb jelképünk, a sólyom is. Mellékprogramokkal is készülünk, játszótérrel, látványkovácsolással, íjászattal, gyógyító jurtával. Sátorozási lehetőség is lesz, de aki jurtával érkezik, a jurtafaluban kap helyet!

Egyszóval nem szabad kihagyni!

A részletes programot megtalálják majd az Eseménynaptárunkban is.