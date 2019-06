Utcaszínház, nemzetközi színházi előadások, közösségi programok és koncertek is várják a közönséget július 4. és 7. között a VéNégy Fesztiválon és Színházi Találkozón a váci Duna-parton.

A VéNégy Fesztivál azért is kiemelten fontos, mert a közép-európai országok együttműködésének jó példáját mutatja – hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a rendezvényt bemutató sajtótájékoztatón Budapesten.

Mint mondta, ezekben a hónapokban Nyugat-Európában sokan azt tűzik ki célul, hogy ezt az együttműködést széthasogassák és éket verjenek a közép-európai országok közé, hiszen sokkal egyszerűbb a megosztott közép-európai országokat egyenként mozgatni, mintsem egy egységes közép-európai térséggel egyenrangú félként tárgyalni.

Ezek a fesztiválok tehát azt is megmutatják, hogy ami a kultúrában és az identitásban hasonló, ami a gazdaságban már összeköti a közép-európai országokat, az a politikai egymás melletti kiállásban is meg fog erősödni – mutatott rá Rétvári Bence.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár azt mondta: a VéNégy Fesztivál azt is jól szimbolizálja, mi változott meg az életünkben attól, hogy 30 éve merhetünk visszanyúlni gyökereinkhez és merítkezni történelmi büszkeségeinkből.

A fesztiválon fellép mások mellett a Szabó Balázs Bandája és a Vad Fruttik, a cseh I Love You Honey Bunny, a szlovákiai Don’t Trust Butterflies és a lengyel The Fruitcakes. A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása mellett a lengyel CHOREA, a szlovák Na Peróne és a cseh Slovácké színház előadásait is láthatja a közönség.

A hetedik VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fő témája a rendszerváltoztatás 30. évfordulója, ehhez kapcsolódva színházi előadások és konferencia is szerepel a programban,

valamint teret biztosítanak a fiatal tehetségeknek, így a Hangfoglaló programban résztvevő hazai zenekarok is fellépnek – közölte a Váci Dunakanyar Színház igazgatója. Kis Domonkos Márk felhívta a figyelmet a napközbeni programokra, így többek között a sárkányhajózásra és a közösségi reggelikre is.

Bakos-Kiss Gábor, a Váci Dunakanyar Színház művészeti vezetője elmondta, hogy a színházi programok már korábban elkezdődnek, így Székely Csaba Semmit se bánok című művét június 30-án láthatják az érdeklődők a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata előadásában.

Hozzátette, hogy a rendezvény sosem csak a V4 országokra koncentrálódik, az előző években Ukrajnából, idén pedig Romániából érkeznek művészek. A színházi programokban a rendszerváltoztatás kérdését is vizsgálják, a nemzetközi workshopon is ezt a témát feldolgozva készül közös előadás Blaskó Borbála irányításával. A darabot a fesztivál zárónapján mutatják be.