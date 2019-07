Nyáron kezdik árusítani az idei mézet, ami azt jelenti, hogy már most beszerezhetjük a téli készletet. Problémát okozhat viszont, hogy az üzletekben nehéz felismerni a jó minőségű mézet, vásárláskor csak a megérzéseinkre támaszkodhatunk. Hogy a méz igazi-e, az csak később derül ki, ezért a legbiztosabb, ha közvetlenül a méhészektől vásárolunk.

„Aki közvetlenül méhésztől vásárol mézet, az gyógyszert vesz. A méz vitaminokban enzimekben, virágporban gazdag. Ha az üzletláncoktól vásároljuk, csak édesítőszert veszünk. Az ilyen mézet, mielőtt a polcokra került volna, 80 fokosra hevítették. Ennél nagyobb hőmérsékleten már nem marad tápanyag a mézben, elpusztulnak az enzimek, ami azt jelenti, hogy csupán drága édesítőszert vettünk” – magyarázza Milan Rusnák, a Szlovákiai Méhészek Szövetségének elnöke.

„Ezt a mézet már nemcsak pasztőrözik, hanem filtrálják is, miután már nem lehet megállapítani, honnan származik és nem pancsolt-e. Olyan országokból is hozhatták, ahol antibiotikumokat használnak, melyek nálunk már rég tiltólistán szerepelnek” – figyelmeztet.

Az a mézteszt, melyet a Szlovák Tudományos Akadémia végzett, kimutatta, hogy az üzleti méz túlnyomó többsége értéktelen, nem tartalmaz tápanyagokat, vitaminokat. A drágább ár sem garancia arra, hogy jó minőségű mézről van szó.

Ha nincs más lehetőségünk, mint hogy üzleti mézet vásároljunk, mindenképpen belföldi terméket keressünk. A szlovákiai kristályos mézek is jó minőségűek, ha tehát választhatunk a folyékony és a kristályos méz között, ez utóbbit válasszuk. Ez olyan mechanikai folyamaton ment át, melynek során finoman apróra zúzzák a méz kristályait, s így az könnyebben felhasználhatóvá válik. Ez a folyamat nem károsítja a méz minőségét oly módon, mint a magas hőmérsékletre való hevítés.

Ami a méz tárolását illeti, tartsuk sötét, hűvös helyen, legfeljebb 16 fokon. Jó helye van a kamrában, ahol nincs nagyon meleg. Az, hogy valóban jó minőségű mézet vettünk-e, a tárolás során derül ki. A mézet azért hevítik magas hőmérsékletre, hogy cseppfolyós maradjon. Az igazi méz azonban idővel kristályossá válik. Erre létezik egy egyszerű trükk. Vegyünk egy kevés mézet és finoman melegítsük fel szobahőmérsékletűre a fűtőtest, vagy a tűzhely közelében, de semmiképp ne mikrohullámú sütőben, mert nem szabad nagyon felhevíteni, nem lehet forró, csak langyos.

Ha a mézet például teába tesszük, ne tegyük addig, míg forró a tea. A magas hőmérséklet tönkreteszi azokat a tápanyagokat, amelyekért a mézet vásároltuk, várjuk meg, amíg fogyasztható hőmérsékletű lesz.

A méhekkel kapcsolatban az utóbbi időben két érdekes hír, illetve egy álhír reppent fel a világsajtóban. Az egyik arra a problémára ad választ, miként lehet egyszerű megoldással felvenni a városokban a harcot a méhpusztulással, melynek egyik oka, hogy a méhek nem találnak mézelő növényeket.

Hollandiában összesen 358 méhfaj él és ezek több mint fele veszélyeztetett fajnak számít. Utrecht városa igyekszik felvenni a harcot a méhpusztulással: városszerte 300 buszmegállót tettek „méhbaráttá”.

A megállók tetejét fűfélékkel és különböző virágzó növényekkel ültették be, hogy menedéket biztosítsanak a rovaroknak és elősegítsék a beporzást – írja az Euronews.

Emellett a város lakóinak támogatást is biztosít ahhoz, hogy saját lakásaik tetejét is zölddé alakítsák. A zöldtetőkön található vadvirágok ideális környezetet biztosítanak a méheknek, s ezáltal hozzájárulnak a város biodiverzitásának fenntartásához. Sok más haszna is van a kezdeményezésnek, azon kívül, hogy méhbarát buszmegállók szépítik a várost, felfogják a szálló port, tárolják az esővizet is, így nyáron hűvösebb klímát teremtenek a megállókban várakozóknak.

A másik egy álhírrel kapcsolatos, melyet több helyről töröltek, miután a BBC megerősítette, hogy az állítással ellentétben David Attenborough soha nem tanácsolt ilyesmit. Az álhír szerint: „A fáradt méheknek nagy segítség, ha a kertbe teszünk egy kis cukros vizet, ami új energiával tölti fel őket, hogy tovább repülhessenek.” A hírt több weblap is megjelentette és a közösségi médiában is sokszor láthattuk.

A Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) egyik szakértője szerint dicséretes, hogy az emberek segíteni akarnak, de ezzel a módszerrel nem lehet, ugyanis cukrot adnak a méheknek, melyeknek valójában nektárra van szükségük. Az emberek leginkább azzal segíthetnek, hogy olyan növényeket ültetnek, amelyek hosszú ideig virágzanak.

Nem tanácsolt cukros vízoldatot tenni a kertbe, mert a méhek inkább azt fogyasztják, ezért nem porozzák be a virágokat. A szakemberek szerint a méhek a többletmézzel táplálkoznak, mely sokkal egészségesebb a számukra, mint az ember által gyártott nádcukor.

