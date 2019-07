Június forró napjaiban a rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tizenkettedik alkalommal rendezte meg nemzetközi versenyét, a FOURFEST-et, amelyen a szlovákiai szakiskolák mellett 2 cseh, 2 magyar (Eger és Kazincbarcika) és 1 lengyel iskola diákjai is megmérettették magukat. A szakácsok versenyében a házigazdákat a 14 fős mezőnyben immár második alkalommal az abafalai Krajec Iván képviselte, akit Melisík Judit készített fel a versenyre. A mesternővel a verseny után beszélgettünk, aki a végül negyedik helyet szerzett recepttel is megismertetett bennünket.

A gortvakisfaludi Melisík Judit maga is a kék iskolában végzett (az iskola hivatalos nevét azért nem írjuk ide, mert azóta már többször is változott. Az épület, illetve az iskolához tartozó két étterem, a Fekete Sas és a Junior Komplex viszont maradt, azóta is itt dolgozik, s tanítja diákjait a szakácsművészet alapjaira. Igaz, évről évre nehezebb dolga van, de ahogy mondja, már innen akar nyugdíjba menni. Igaz, addig még pár év hátravan, de a nehézségek ellenére soha nem is gondolta, hogy szakmát vagy munkahelyet váltson. 1995 óta tanít a most Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolának nevezett intézményben, s ezen belül is a Junior Komplex étteremben ad szakmai tanácsot a védenceinek, de ha kell, beáll burgonyát tisztítani is.

„Visszaemlékezve a kezdeti időkre, valahogy könnyebb dolgunk volt, más volt a diákok mentalitása is” – idézi fel a régi időket, amikor többnyire még olyan gyerekek jelentkeztek, akiket igazán érdekelt a főzés, míg ma már sok olyan diákjuk is van, aki kényszerből – mivel el kell végezni egy inasiskolát –, jelentkezik hozzájuk.

De nem adják fel, igaz, egyre nehezebb a versenyekre is felkészülni, amelyeken nemcsak főzni kell tudni, hanem kiállni is. S hogy nem beszél a levegőbe, mostani versenyzőjét, az abafali Krajec Ivánt hiába próbálja kicsalogatni a beszélgetésre. Pedig az étteremben a klíma is sokkal kellemesebb. Talán az sem véletlen, hogy szakácshiány van szerte az országban, s a diákok többsége eljut ugyan az inaslevél megszerzéséig, mégsem helyezkedik el a szakmájában. Két mester és három szakács, valamint a gyakorlatukat töltő diákok gondoskodnak a Junior Komplexben is a vendégek ellátásáról. A napi vendégek mellett gyakoriak a különböző csoportos rendezvények az étteremben, de a Kereskedelmi Akadémia, valamint az ott székelő magánfenntartású alapiskola tanulóinak ebédjéről is ők gondoskodnak. Szóval, munka van elég, de örömmel mondja, hogy júliusban végre elkezdődött az étterem felújítása, szinte mindent lecserélnek, s ha minden igaz, javulnak a munkakörülmények is. „Az étteremben is szinte elviselhetetlen a hőség, de a konyhában ennél sokkal rosszabbak a körülmények” – teszi hozzá.

Melisík Judit a nap nagy részét a munkahelyén tölti, de mostanában otthon is sokszor egyedül van. Elektrotechnikus férje hosszú évek óta Spanyolországban dolgozik, s bizony nagyon ritkán jár haza. Sokszor ő megy hozzá látogatóba, de mint meséli, egyik ismerősük egy neves spanyol szakács, akinek a férje a stúdiója elkészítésén dolgozott, s Juditnak lehetősége volt a spanyol ételek elkészítésével is megismerkedni. Lányuk, Beáta a napokban ment férjhez, s bizony ő is elhagyta a szülőföldjét, Nagyszombatban él a férjével, svéd-norvég-angol-német tolmácsként dolgozik. Ha van egy kis ideje, eljár a szomszédos Feledre, zumbázni. De térjünk vissza a konyhába, már a második alkalommal Krajec Ivánnal dolgozott együtt a FOURFEST-en, de voltak már együtt Besztercebányán is versenyen. „Több tehetséges diákom is van, de hiába főznek remekül, ha nem mernek kiállni a nyilvánosság elé” – mondja Judit, akinek egy televíziós főzőműsorban tetszett meg az a latin-amerikai recept, amelyet végül kiválasztott.

„Sok szakácsműsort nézek, bár nem szeretem az úgynevezett sztárszakácsok showműsorait – teszi hozzá Judit, s mint mondja, Ivánnal hónapokig készültek a versenyre. Már az alapanyagot se volt könnyű beszerezniük, Rimaszombatban egyszerűen lehetetlen volt borjúhúshoz jutni. Végül a verseny főszponzora szerezte be Zólyomból.

„Mintegy 10 alkalommal kipróbáltuk, s ugyan sikerült jobban is a próbák során, de nem vagyok elégedetlen. A versenyen 45 percet adtak az étel elkészítésére, s mintegy 5 perc hiányzott ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. A köret nem sikerült úgy, ahogy elterveztük, de a 14 versenyzőből Iván így is a 4. helyen végzett, ami kiváló eredmény”

– értékeli a versenyt Melisík Judit, aki reméli, hogy jövőre is együtt dolgozhat a tehetséges, de félénk fiatalemberrel.

Krajec Iván (rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola) receptje:

Borjú szűzpecsenye szalonnaköntösben chimichurrival sóska-csalánmártásban zsemlés tócsnival

Hozzávalók 10 személyre

Borjú szűzpecsenye: 1 500 g borjú szűzpecsenye, 1 000 g szalonna, 30 g só, 30 g bors

Chimichurri mártás: 100 g vöröshagyma, 500 g paprika, 100 g petrezselyemzöldje, 100 g rozmaring, 50 g őrölt piros paprika, 100 ml tökolaj, lime, 50 g fokhagyma

Sóska-csalánmártás: 200 g fiatal csalán, 200 g sóskalevél, 30 g só, 500 ml tejföl, 50 g fokhagyma, 200 g vaj, 100 g mogyoróhagyma

Zsemlés tócsni: 600 g kifli, 200 g vaj, 5 db tojás, 200 g hagyma, 30 g só, 15 g bors, 200 g spenótlevél, 625 ml tej, 10 g kurkuma

Elkészítés:

Borjú szűzpecsenye: A húst szeletekre vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk, majd szalonnába tekerjük. Feltűzzük fapálcikára. A tepsibe olívaolajat öntünk, s a húst a forró olajban mindkét oldalán mintegy öt percig sütjük. Ha megsült, kivesszük, s alufóliában pihentetjük.

Chimichurri: A paprikát, a hagymát, a fokhagymát és a gyógynövényeket felaprítjuk, hozzáadjuk a tökolajat, az őrölt piros paprikát és a lime levét, s az egészet megpirítjuk.

Sóska-csalánmártás: A fiatal, alaposan megmosott csalánt és sóskaleveleket leforrázzuk. A megtisztított és felaprított medvehagymát vajon megdinszteljük, s amikor már üveges, hozzáadjuk a leforrázott sóskát és csalánt, valamint a fokhagymát, az egészet megpirítjuk, ráöntjük a tejfölt és összefőzzük. A végén finomra mixeljük és vajjal ízesítjük.

Zsemlés tócsni: A kiflit kockákra szeleteljük. Az olvasztott vajat tejjel összekeverjük, megsózzuk, megborsozzuk, s az így nyert keverékkel leöntjük a kiflit. Hozzáadjuk a spenótot és az apróra felvágott hagymát, alaposan összekeverjük, s hagyjuk egy kicsit pihenni. Az elkészült tésztát formákba rakjuk s 15 percre a mikrohullámú sütőbe tesszük. Miután elkészült, kiszedjük a formából és hagyjuk kihűlni.