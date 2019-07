Bukor Ádám felvidéki magyar uszonyosúszó a felnőttek között, „új zászló alatt” is folytatja sikersorozatát. Június végén a görögországi Joánina városában megrendezett Uszonyosúszó Európa-bajnokságról Magyarország legeredményesebb férfi sportolójaként tért haza, ami biztató előjel a két év múlva megrendezésre kerülő Világjátékokon való eredményes szerepléshez.

A galántai fiatalember újonnan szerzett három érmét szerényen kommentálta: „Az érzelmek vegyesek… A fő számom (400 méteres felszíni úszás – szerk. megj.) időeredményével, és az életemben világversenyen először úszott 200 méteres felszíni úszás eredményével elégedett vagyok. Ezek az idők is bizonyítják, hogy az április óta tartó technikai hátrányok ellenére jól felkészültem.”

A technikai hátrányokról már „Az őserő lakozik Suba Sára felvidéki uszonyosúszóban” cikkünkben írtunk. A vágsellyei Duslo 50 méteres uszodáját a mennyezet leomlása miatt bezárták, ám a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumtól segítség érkezett, az iskola 25 méteres uszodájában rendszeres edzéseket tarthatnak. Sára jövőre itt folytatja tanulmányait, Ádám pedig tavaly érettségizett ugyanebben a gimnáziumban. Mindkét fiatal sportoló edzője Bukor Ádám édesapja, Jakoda Tibor, akivel galántai otthonában beszélgettünk.

Edzőként hogyan értékeled Ádám görögországi szereplését?

Tagja voltam a magyar válogatott görögországi keretének, amelyben a 12 versenyző mellett Kókai Dávid csapatvezető mellett további négy edző volt. Elégedett vagyok Ádám teljesítményével, akinek valószínűleg csak azért vannak vegyes érzelmei, mert öt év óta először nem hozott haza aranyérmet világversenyről. Ádám 400 méteren 2:58.11-es idővel élete második legjobb eredményét úszta, ezzel ezüstérmet szerzett. Második lett 800 méteren is, amely versenyszámban már egy éve nem indult. Próbára tette magát a 200 méteres távon is, ott pedig a döntőbe jutott. Ezenkívül még egy váltóban szerzett bronzéremhez is hozzájárult, tehát három EB-éremmel jött vissza Görögországból. Ez biztató a jövő évi oroszországi világbajnokság és a két év múlva megrendezésre kerülő Világjátékok (ez mintegy félszáz nem olimpiai sportág rendezvénye – szerk. megj.) előtt. Ádám felváltva edz egy 25 méteres és egy 50 méteres uszodában, az előbbi lehetőségért köszönet illeti Marsall János gimnáziumigazgatót, az utóbbiért pedig Petrov Ivánt, a Magyar Úszószövetség ifjúsági szövetségi kapitányát. Hetente csaknem 500 kilométert utazunk edzeni, emellett Ádámnak a munkában is helyt kell állnia.

Én azt hittem, hogy ebből éltek…

Ebből nem lehet megélni, ezt elszántságból, elhivatottságból teszi az ember. A verseny költségeit a magyar szövetség állja, de anyagi lehetőséget igazán csak a Világjátékok jelentenek, melynek eredményeit a magyar állam az olimpiai játékokon elért sikerek 50 százalékának megfelelő összeggel honorálja.

2017-ben sorsdöntő változás állt be mindkettőtök életében, hiszen Adám a szlovák válogatottság után Magyarország csapatát erősíti. Jó döntésnek bizonyult?

Ez egy szükségszerű lépés volt. A szlovák uszonyosúszás és búvárszövetség történetébe Ádám olyan sikereket hozott, amilyenekre a szövetség 57 éves fennállása óta nem volt példa. Négy világbajnoki és három Európa-bajnoki címet szerzett Szlovákiának, emellett megnyert négy Világkupa-sorozatot és beállított három világcsúcsot. Ádám révén a szlovák szövetség nagy előnyökhöz jutott, ám azokból nekünk csak morzsányit juttatott. A szülői és családi források elapadtak, az eredményes versenyzés érdekében lépnünk kellett, és Ádám ezért Magyarországon folytatta.

Valamilyen módon azért mégis kapcsolódsz a szlovák válogatotthoz, hiszen Suba Sára edzője vagy…

Ez szülői kérésre van így, nemcsak Sára, hanem Tereza Chovancová esetében is, aki az én edzésem alatt úszta meg a válogatottsági szintidőket. Két csodálatosan szorgalmas és tehetséges lányról van szó, akiknek a fejlődése és felkészítése érdekében eltekintettem a szlovák szövetséggel járt tövises út tapasztalataitól, annak tudatában, hogy a szlovák vezetéstől ezért még egy jó szóra sem számíthatok.

Visszatérve Ádámhoz, hogyan lett belőletek úszó és edző?

Már ötéves korában láttam, hogy Ádám nagyszerű a vízben. Ösztönösen ráéreztem, hogy úszó lesz belőle. Többször átúsztuk közösen a Balatont, Horvátországban 5 kilométeres delfinúszásokon vettünk részt. Hatévesen tagja lett az uszonyosúszók vágsellyei klubjának, 9 évesen már versenyt nyert, 13 éves korában junior válogatott lett. Amikor láttam, hogy korábbi edzője többször nem jött el az edzésre, elhatároztam, magam állok Ádám rajtköve mellé. Ezt az elhatározást persze rengeteg tanulás követte, 2012. május 3-tól már én edzem a fiamat.

Az uszonynak mekkora szerep jut az eredményekben?

Óriási, egyértelműen technikai sportágról beszélünk. Egy átlagos uszony 4-500 euróba kerül, a speciális, konkrét versenyzőre szabott uszony ára pedig 1000 eurótól akár a csillagos égig is felszökhet. Nekünk ezt a kérdést sikerült megoldanunk. Ádám eredményeit látva az ukrán WaterwayFins kitűnő feltételek mellett szállítja az uszonyokat. Így több uszony is rendelkezésünkre áll, mely megkönnyíti a helyzetünket. Versenytávtól függően különböző keménységű uszonyokat választunk.

Milyen célok lebegnek Ádám előtt?

Ádám húszéves, még körülbelül 10 évig úszhat csúcsszinten. Jövőre Szibériába utazunk, Tomszk városában lesz a világbajnokság. Itt már jártunk korábban világkupaversenyen, amikor Ádám 800 méteren junior világcsúcsot úszott. Tudjuk, világszínvonalú verseny lesz, kitűnő medencékkel, 16 kamerás élő televíziós közvetítéssel. Nagyon fontos, hogy innen már a Világjátékokra is ki lehet jutni, amelyet egy évvel később az Egyesült Államokban rendeznek majd. A célunk az, hogy Ádám két egyéni számban, a 200 és 400 méteres felszíni úszásban is indulhasson.

Jakoda Tiborral minden bizonnyal korábban is találkozunk, hiszen tanítványai augusztusban az egyiptomi Sharm-El-Sheikh-ben megrendezésre kerülő Uszonyosúszó Junior Világbajnokságon állnak rajtkőre.