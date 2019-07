A hétvégén a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség a Gömöri Kézművesek Társulása és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia támogatásával Rozsnyón szervezte meg szakmai találkozóját. Az esemény keretei között zsűrizték a kézművesek szövetsége által meghirdetett pályázatra beérkezett alkotásokat is.

„Már tavaly is bekapcsolódtunk a Gömöri Kézműves Társulás rendezvényébe. Akkor és idén is ennek keretében tartottuk meg a szövetségünk által meghirdetett pályázatra beérkezett alkotások szakmai zsűriztetését – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Göbő Sándor, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség ügyvezető alelnöke. Mint elmondta, öttagú szakmai zsűri értékelte a beérkezett pályaműveket. A bizottság tagjai Horváth Zoltán, Pölhös Andrea, Kékedy János, Török János, valamint Törökné Petró Mária voltak.

A tavalyihoz hasonlóan nagy érdeklődés övezte a szövetség pályázatát. Felvidék-szerte összesen negyvennyolc kézműves százkilencvenkilenc alkotása érkezett be a szövetséghez.

„A beérkező pályaművek közül a szakmai zsűri értékelése és javaslata alapján száznegyven alkotás került be a már meglévő Magyar kézművesség a Felvidéken című tárlatanyagunkba”

– folytatta az alelnök.

A pályázók nagy része visszatérő, a szövetség első pályázatára is adtak be pályamunkákat, s új alkotásokkal idén is beneveztek. Természetesen jelentkezek új kézművesek is.

A beérkezett pályaművekkel kapcsolatban Göbő Sándor kifejtette, nagyon sokszínű volt a felhozatal. Kosárfonás, gyapjúszövés, fafaragó kisplasztikák, bőrdíszműves alkotások, gyékényfonás, horgolt alkotások, hímzés és csipkeverés is megjelent. Emellett tojásfestés, ékszerkészítés, gyöngyfűzés, textilfigurák, kerámiák, illetve bútorfestés is színesítette a palettát.

Mint megjegyezte:

a vándorkiállítás gyűjteménye az újonnan beválogatottakkal bővül, a 2018-as anyag most zsűriztetett alkotásokkal kiegészített kollekcióját elsőként Léván láthatja a közönség.

A lévai várban található Barsi Múzeumban augusztus elsején nyílik a tárlat.

A zsűrizést követően szakmai előadásokra is sor került. Horváth Zoltán a gömöri fazekasságról szólt. Ifj. Slíž Róbert harangöntő a harangkészítésről mesélt, Lukács János fafaragó és Török János szintén kiselőadással készült. Pölhös Andrea, a budapesti Hagyományok Háza munkatársa a szövetség pályázatának zsűrizését, az értékelési pontrendszereket vázolta fel.

Szombati kézműves fesztivállal folytatódott a rendezvényfolyam Várhosszúréten.

A Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség 2018-ban alakult. Az alakuló közgyűlésére tavaly júliusban Rozsnyón került sor. Ekkor történt meg a tárlatgyűjtemény alapját képező anyagok zsűriztetése.

A vándorkiállítás az elmúlt közel egy évben látható volt Füleken, Szepsiben, Ipolyságon, Pereden, valamint a zselízi Országos Népművészeti Fesztiválon. Léva után az ősz folyamán a kibővített tárlat a budapesti Népi Iparművészeti Múzeumban lesz látható.

A szövetség Felvidék-szerte számos rendezvény társszervezője volt az utóbbi időszakban. Többek között a már említett zselízi Országos Népművészeti Fesztiválon a kézműves vásárt valamint a kézműves-foglalkozásokat szervezték meg.

Tavasz folyamán hirdették meg a gyűjteménybővítő pályázatukat. Ugyancsak segítették a most hétvégén Rozsnyón megvalósított szakmai nap lebonyolítását.

A szövetség továbbra is várja a Felvidéken tevékenykedő kézművesek jelentkezését. További tájékoztatás a közösségi hálón ITT, a belépési nyilatkozat ITT tölthető le.

A Felvidék.ma képes beszámolóval jelentkezik a kibővített tárlatanyag lévai várbeli bemutatkozásáról.