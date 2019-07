Bár viták Kurinc körül is folynak a rimaszombati városi képviselő-testületben, abban mindenki egyetért, hogy a 2011-ben újranyitott kurinci Zöld Víz Üdülőövezet igazi sikersztori, s évről évre többen látogatnak a Rimaszombattól alig öt kilométerre, erdős területen, a kurinci tó mellett található fürdőhelyre.

A hetvenes-nyolcvanas években a régió egyik legkedveltebb üdülőhelye volt Kurinc, s a strandolás mellett itt rendezték a Letavy nyári alkotótábort is. A kilencvenes években a fürdő hanyatlásnak indult, s hiába szerzett a rimaszombati önkormányzat mintegy 220 millió koronát a teljes felújításra, ebből csak a Jánosi közelében megvalósult mélyfúrásokra futotta, amelynek következtében sikerült mintegy 34-35 fokos meleg, gyógyhatásokkal is rendelkező vizet kinyerni, amely ma már a 2010-es években épült két medence vízellátását szolgálja.

Az üdülőövezet újkori reneszánsza Šimko József polgármester nevéhez köthető, akinek 2010-es választási kampányában kiemelt helyen szerepelt az üdülőövezet reaktiválása, s 2011 júniusában ismét megnyílt a strand, akkor még egy hideg vizes medencével. Az azóta eltelt esztendőkben látványos fejlődésen ment keresztül a strand, két meleg vizes és egy gyerekmedencével gazdagodott, a sportolási lehetőségek is megszaporodtak, minigolf, strandröplabdapálya várja az érdeklődőket, a tavon csónakázni, vízibiciklizni is lehet, egyre gazdagabb a frissítős standok kínálata, kiépült a kerékpárút az egykori Rimaszombat-Poltár vasútvonal nyomvonalán, s egyre több víkendház épül az üdülőövezet területén. Nagy népszerűségnek örvend a turistavonat is, amely rendszeres időközökben ingyen szállítja a strandolókat a városból és vissza, s nem utolsósorban a belépők is a legalacsonyabbak a régióban.

„Mivel a régióban sem Füleken, sem Losoncon, sem Tornalján nem működik strand, így a tágabb régióból is egyre több a fürdőző, de ahogy látja a parkolóban, szerte az országból, sőt, Csehországból és Németországból is érkeznek látogatók”

– mondja kérdésünkre a polgármester, aki egyedül azzal elégedetlen, hogy a tobogán nem készült el időre, így azt már csak jövőre tudják felavatni. Kurinc egyik vonzereje a kempingben van, amely kulturált körülmények között várja azokat is, akik nem egy napra jöttek, s nem a városban, hanem helyben szállásolják el magukat, három éve az év kempingje címet is elnyerték.

Már az első hétvégén (június 15-én és 16-án) rekordszámú látogatót fogadtak, szombaton 2 871, míg vasárnap 1 635 ember kereste fel Kurincot, s mivel megkezdődött a nyári szünet az iskolások számára, hétköznaponként is egyre többen látogatnak el Kurincra, amely az alábbi menetrend szerint várja a látogatókat:

Július 31-ig augusztus 1. és 14. között augusztus 15-től

hétfő 9.30–20.00 9.30–19.00 9.30–18.00

kedd 9.30–20.00 9.30–19.00 9.30–18.00

szerda 9.30–20.00 9.30–19.00 9.30–18.00

csütörtök 9.30–20.00 9.30–19.00 9.30–18.00

péntek 9.30–21.00 9.30 –20.00 9.30–18.00.

szombat 9.30–21.00 9.30–20.00 9.30–18.00

vasárnap 9.30–20.00 9.30–19.00 9.30–18.00

A strand naponta várja a látogatókat, egyedül rossz, esős időben nem, erről a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk) tájékoztatják a nyilvánosságot.