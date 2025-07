Tusványos idei mottója: Ránk számíthatsz!

Ránk számíthatsz! – így hangzik a tusványosi nyári szabadegyetem és diáktábor idei mottója – jelentette be Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a szabadegyetem egyik alapítója a szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Németh Zsolt, a 2025. július 22–27. között megrendezendő XXXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programját ismertetve elmondta: a nyár kiemelkedő közéleti eseménye a tusványosi rendezvény, amely a szabadegyetem és a fesztivál egyedülálló ötvözete. „A leglazább szabadegyetem, legelgondolkodtatóbb fesztivál„, ahol az idén 40 helyszínen 500 programot bonyolítanak le öt nap alatt és közel ezer előadót fogadnak – ismertette.

Kiemelte: a Ránk számíthatsz! mottóval az emberiességet, a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot kívánják kifejezni abban a nem könnyű gazdasági, szociális és politikai helyzetben, amelyben vagyunk.

Gyors kilábalást, változást várni nem feltétlenül lehet – prognosztizálta a kormánypárti politikus, aki aláhúzta: ami rajtuk, a magyar közéleten múlik, igyekeznek megtenni, akár geopolitikai, akár társadalompolitikai, akár nemzetpolitikai értelemben.

A geopolitikai vonatkozást meghatározza egy globális hatalmi átrendeződés, két nagyon súlyos, Magyarországot is közvetlenül érintő háború. Mindez értelmezése szerint azt eredményezi, hogy visszatér a diplomácia kora, amikor az illúziók további kergetése és a nyers erő sem járható út már. Szükség van a professzionális diplomáciára, párbeszédre az átalakuló világrendben – hangsúlyozta.

Rendkívül erős nemzetközi részvétel mellett zajlik az idei Tusványos. Vendég lesz Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, várják Janez Jansa volt szlovén miniszterelnököt, Lord David Frostot, a Brexit fő tárgyalóját az Egyesült Királyságból. Ismét ellátogat Tusványosra John O’Sullivan, a Danube Intézet vezetője, aki Margaret Thatcher korábbi brit miniszterelnök beszédírója volt, valamint várják John McLaguchlint, Donald Trump közvélemény-kutatóját is. Érkeznek vendégek Libanonból, Kambodzsából, Venezuelából, Lengyelországból, Németországból.

A magyarországi választási kampány előszelét jócskán lehet már érzékelni: idén is megrendezik a magyar pártpolitikai kerekasztalt, a szombati napon előadást tart Tőkés László, akit a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök előadása követ. A magyar kormány közel fele – jelen állás szerint hét miniszter – vesz részt a tábor eseményein – ismertette. Új panelként a fogyatékkal élő honfitársainkról és a roma felzárkóztatásról is szó lesz, Kárpát-medencei kitekintéssel és gazdag programkínálattal jelentkezik a Danube Intézet is.

A nemzeti összetartozás kiemelt helyet kap a szabadegyetem programján, az egész Kárpát-medencei magyarság képviselteti magát a meghatározó erdélyi jelenlét mellett.

A kultúra, a sport és a szórakozás is nagy jelentőséggel bír, ismét visszatér a teátrumsátor, lesznek színházi előadások. Kiemelte a népzenei programoknak otthont adó Kriza János-csűrt, amelynek külön jelentőséget ad a névadó halálának századik évfordulója. Fellép majd többek között Berecz András, Berecz István, Sebestyén Márta.

A könnyűzenei kínálatot színesíti a Tankcsapda, a Margaret Island, a Neoton, a Republic és Rúzsa Magdi fellépése.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy minden esztendőben újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek a szervezők. Idén az a cél, hogy a válságok megoldására kitekintést nyújtsanak, azoknak értelmezési keretet adjanak. Lehetőséget szeretnének teremteni a valódi párbeszédre – hangsúlyozta.

A résztvevő partnerek száma évről évre nő, ennek a kihívásnak próbálnak most is eleget tenni – jelezte.

A teljes politikai palettát igyekeznek elhozni Erdélyből, a rendezvények fő helyszíne a Kós Károly-sátor lesz, ahol terítéken lesznek a nyelvi jogok, az autonómia, a Székelyföld helyzete, a romák helyzete, de szó lesz a parajdi katasztrófáról is. A sporttémákról elmondta: érkezik Bölöni László labdarúgó és edző, szó lesz a székelyföldi hoki helyzetéről is, kiemelten arról, hogy idén a Csíkszereda feljutott a legmagasabb román ligába.

A tábor applikációját folyamatosan töltik fel, a www.tusvanyos.ro oldalon folyamatosan megtalálhatók lesznek az események, az esetleges változások, a fősátornak számító Lőrincz Csaba-sátor összes előadását online közvetítik.

Bánfalvi Katalin magyarországi főszervező, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány irodavezetője elmondta, a táborba minden nap 16 óráig ingyenes a belépés. A szombati előadásra a www.tusvanyos.ro oldalon lehet külön jelentkezni.

