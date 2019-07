A Fortuna liga 2. fordulójában a DAC hazai pályán, a MOL Arénában a bajnokság újoncát, az FK Pohronie csapatát július 28-án fogadta. Az újonc a forduló első köréhez hasonlóan a második fordulóban is vereséget szenvedett. Az örömfocit játszó sárga-kékek ma öt találattal zsebelték be a győzelemért járó három pontot.

A szezon kezdetén érthető módon nem volt telt házas a MOL Aréna az évad első hazai mérkőzésén, ám annál nagyobb lelkesedéssel és szeretettel fogadta a sárga-kék mezes 11-et a DAC szurkolótábora.

Peter Hyballa a görögök elleni mérkőzés értékelésekor kifejezte, hogy a szurkolóktól jövő erőteljes támogatásra nagy szüksége van a csapatnak. Kérésének eleget téve a drukkerek az első perctől hangosan buzdították a dunaszerdahelyi csapatot.

Az eredmény ma nem is maradt el, a 4. percben Vida Kristopher góljával máris vezettek 1:0-ra. Ezután még két helyzetből is gól születhetett volna, ám a befejezésen még mindig van javítani való. Vida Kristopher játéka a továbbiakban is dinamikus és meghatározó volt. Lendületes letámadásokkal indultak az újonc vendégek ellen, akiknek a védelmét többször alaposan megzavarták. A második gólt ennek a taktikának köszönhették. Kalmár Zsolt, a csapat kapitánya pontos passz után védhetetlenül lőtte Vantruba kapujába a labdát. FC DAC-FK Pohronie 2:0.

A DAC játékosai nagyon sokat futottak, emellett olyan technikai megoldásokat is villantottak, amiket nagy tapssal értékelt a MOL Aréna közönsége. Hyballa a partvonalon néha elégedetlennek tűnt. A hibák az újonc Pohronie ellen nem voltak olyan látványosak, de nyilván nem ez a mérkőzés a meghatározó, hanem a jövő csütörtöki, Atromitos elleni visszavágó.

A második félidő első perceiben az ellenfél is megvillant, de Jedlička kapuja fölé ment a lövés. A dunaszerdahelyi védelem nem zárt vissza és ezt a hibát kétszer is elkövették, csak a Pohronie támadóival együtt igyekeztek visszafutni és segíteni Jedličkát a védelemben.

A letámadás azonban most is bejött! Taiwo pontos passzt kapott, amit a védőn két remek testcsellel túljutva helyezett az alsó hosszú sarokba. A következő percben a védők hibájából már büntetőhöz jutott a Pohronie, amit értékesítettek. Bár zúgott a Jedlička nevének a skandálása és a kapus rajta is volt a lövésen, ám néhány centiméter hiányzott a hárításhoz. FC DAC-FK Pohronie 3:1.

A 72. percben a Pohronie szögletrúgáshoz jutott, Jacko fejesét Jedlička bravúrral öklözte ki a kapuból. Nem tudtak szépíteni a vendégek. Sőt! Vida Kristopher második gólját szintén egy kiugrásból lőtte. Blackman szöktette sikeresen. FC DAC-FK Pohronie 4:1.

A 87. percben a megítélt pontrúgást Ronan adta be, amit Ramirez befejelt a kapuba. Ezzel már öt gólt szereztek a mai mérkőzésen! FC DAC-FK Pohronie 5:1.

A megérdemelt győzelmet a 7396 szurkoló állva tapsolta meg. Örömfocit játszott otthonában a DAC, a támadó sor kiváló teljesítményt nyújtott. A védő sornak még fel kell nőnie a feladathoz, ám a most megszerzett három ponttal a Fortuna liga éllovasai közé tartoznak.

Reméljük, hogy a dunaszerdahelyi DAC játékosai augusztus 1-én a görög fővárosból is büszkén jönnek haza!

Összeállítások: