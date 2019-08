Ünnepi aktussal kezdődött Ajnácskő első falunapja (amelyet közösen rendeznek meg a XVI. Váraljai Fesztivállal). A Teátrum Színházi Társulás A cigánytábor az égbe megy című előadása előtt a község díszpolgárrá avatták a szlovák színjátszás nagyasszonyát, Eva Rysovát.

Eva Rysová nem teljesen véletlenül született Ajnácskőn, mint annak idején Blaha Lujza vagy Czapp György Rimaszombatban, s még csak nem is egy rózsabokorban jött a világra, hanem az ajnácskői vasútállomáson, egy fakereskedő házában. Igaz, csak hatéves koráig lakott itt a szüleivel, ugyanis jött a bécsi döntés, s a családnak költöznie kell, Losoncig mentek. Eva Rysová műépítésznek készült, de megismerkedik Božena Slančíková-Timravával, akinek még egy darabját is előadják a gimnázium színkörében. A színdarab menet közben elveszett, de a színház iránti szerelme egyre inkább erősödött, így egyenes út vezetett a pozsonyi színművészetiig.

Első állomáshelye Turócszentmárton volt, amelynek legendás társulatában olyan nagyágyúk játszottak, mint Elo Romančík, Naďa Hejná vagy Jozef Kroner. S rögtön megtalálják a jeles szerepek is, Iszméné, majd a címszereplő lehet Szophoklész Antigonéjában, Suzi Pagnol Topázában, míg a Jánošíkról szóló darabban szinte az összes női szerepet eljátszotta. Itt ismerkedett meg a férjével is, akivel több évtizedig élt boldog házasságban annak haláláig.

De hiába a szakmai sikerek, hiába a közönség szeretete, a mártoniak lakást nem tudtak biztosítani, így a családdal együtt átköltözik Nagyszombatba, ahol akkoriban alakult társulat, s lakást is ígértek. Shaw Kleopátrájának címszereplője, Dürrenmatt Fizikusának ellenszenves, de díjra érdemes Mathilde von Zahnd doktornője, de ekkor már felfedezik Pozsonyban is, Gustáv Husák egykori felesége hívja az Új Színpadra. Mire elengedik, Lokvencová már halott, de ő megtalálja a helyét a pozsonyi társulatban, ahol évtizedeket tölt el.

Az Új Színpad hasonló pályát jár be, mint a Madách Színház Budapesten, az ország egyik legerősebb prózai társulatából musicalszínház lesz, de ő hűséges marad. Eljátssza Olgát a Három nővérben, Gertrudot a Hamletban, Lisát Nash Esőcsinálójában. S ha már Pozsonyban van, felfedezi őt a rádió és a televízió is. Varázslatos hangja nagyon sok mesében köszön vissza, amelyeket nem utolsósorban akkor cseperedő fiának „is” mesél, aki miután nagyon keveset látja állandóan játszó édesanyját, ezeken a meséken nő fel. Foglalkoztatja a szinkron, ő például Sophia Loren szlovák hangja. Később több musicalben is foglalkoztatják, a Hegedűs a háztetőn-ben, a Tél apó-ban vagy az Alul semmi-ben. Egy magánszínházban Spiró Györgyöt játszik. Mégpedig a Szappanoperában. Ez utóbbi aztán az egyik kereskedelmi televízióban is megtalálja. A Forr a borban évekig játszik együtt Ivan Letkoval, aki egy másik magyar faluból, Farnadról származott el Pozsonyba.

Ma már mindez a múlté. Tavaly még Kanadában járt, ahol fia él a családjával. A fia, aki színművészetit végzett, de informatikusként dolgozik. Az egyik unokája viszont a nagymama nyomdokaiban lépked, több filmben kapott már főszerepet, s megkapta a Young Artist Awards-díjat is. Évtizedekig tanított, egyik kedves tanítványa, Lantos Borbély Katalin, a For You énekegyüttes oszlopos tagja így emlékszik a művésznőre: „2003 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat a pozsonyi Egyházi Konzervatóriumban, opera szakon. Itt ismertem meg az akkor még javában aktívan színészkedő Eva Rysovát, akivel az első pillanattól kezdve megtaláltuk a közös hangot. Az első közös óra azzal telt, hogy mindenki bemutatkozott. Mivel a nevem szlovákul és magyarul is eléggé egyértelműen magyarosan hangzik, Katalin, azonnal vissza is kérdezett, honnét vagyok. Elmesélte nekünk, hogy ő honnét jött és nagyon büszke volt rá, hogy Ajnácskőről származik.”

S ezt én is megerősíthetem, amikor pár évvel ezelőtt Pozsonyban találkoztunk, s őrülten keverve a magyar és a szlovák nyelvet, mintegy két órát csevegtünk, büszkén és nagy örömmel vette át a kezemből Bial Péternek az ajnácskői várromot megörökítő fotóját. Eva Rysová mára már felhagyott a színjátszással, némi képzavarral élve szögre akasztotta színházi kulcsait. De a napokban még szerepet vállalt Miro Jaroš popénekes videóklipjében, s ha személyesen nem is tudott már részt venni a díjátadáson, videofelvételen üzent az ajnácskőieknek.

„Nagyon meglepődtem, hogy az ajnácskőiek nem feledkeztek meg rólam, s díszpolgári címmel tiszteltek meg. Eddig is mindig büszke voltam a szülőfalumra, de mostantól már büszkén vallhatom magam ajnácskőinek.”

Poprocký Iván, a falu polgármestere elmondta portálunknak, hogy sok-sok filmben látta a művésznőt, s mivel ő is vegyes házasságból származik, a szlovák művészet legalább annyira közel áll hozzá, mint a magyar. De ő lepődött meg a legjobban, amikor figyelmeztették rá, hogy a jeles művésznő Ajnácskőn született. „A képviselő-testület elé terjesztettem a díszpolgári címre irányuló javaslatot, s az egyhangúlag elfogadva a község első díszpolgárává avatta Eva Rysová művésznőt.”

Eva Rysová mintegy nyolc évtized távlatából, ha jelképesen is, de hazaérkezett szülőfalujába, Ajnácskőre.