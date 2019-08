A négy magyar érdekeltségű felvidéki párt elnöke folytatott vitát ma ebéd után a Pátria Rádió stúdiójában. Abban egyetértés mutatkozott, hogy valamennyien a magyar képviselet fontosságát hangsúlyozták.

Az élőben közvetített csaknem egyórás eszmecsere során a Pátria Rádióból Rácz Vince kérdezte Bugár Bélát, a Most-Híd vezetőjét, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökét, a Magyar Fórum élén álló Simon Zsoltot, és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget (MKDSZ) irányító Fehér Csabát. A téma a 2020-as parlamenti választások, illetve az azon való lehetséges egységes indulás és a közös képviselet tartalma volt.

Bugár Béla: Komoly kihívás a 7%-os koalíciós küszöb

„Mondják már el, miről tárgyalnak két napja” – ezzel a kéréssel indította a gyakorlati vitát a műsorvezető, majd először Bugár Bélához fordult. A Most-Híd elnöke pontosított, hogy nem két napja, hanem jóval hosszabb ideje tárgyalnak, most éppen a koalíció lehetőségéről egyeztetnek az MKP-val, ám egy folyamatban lévő tárgyalás részleteiről nem tájékoztat a sajtóban. Elmondta, hogy a Focus közvélemény-kutatóval készíttettek felmérést, melynek eredménye szerint komoly feladat a 7%-os koalíciós küszöb megugrása, mert a jelenlegi helyzet alapján a koalícióban történő indulás esetén a Híd és az MKP is elveszítené támogatóinak egyharmadát. Az MKP-val csak az esetleges koalícióról tárgyalnak, miután a korábbi megbeszéléseken tisztázódott, hogy a Híd nyitott listáján és a választási pártban való közös indulásra nincs lehetőség (az előbbitől az MKP, az utóbbitól a Most-Híd zárkózott el – a szerk. megj.). Bugár szerint fontos a magyarok parlamenti képviselete, enélkül a már elért eredményeket is fokozatosan visszavehetik tőlünk. Úgy látja, van esély a megegyezésre a személyes ellentétek ellenére is, 1998-ban is így volt, amikor a Duray Miklós és A. Nagy László vezette pártokkal összehozták a magyar egységet.

Menyhárt József: A választási párt létrehozásának lehetősége is megmaradt

Az MKP elnöke emlékeztetett arra, hogy a Magyar Közösség Pártja az európai parlamenti választások eredményeinek megismerése óta a közös politikai érdekképviseletet szorgalmazza, ezt tartalmazza az elnökség május 27-i nyilatkozata. Az MKP törekvésének helyességét alátámasztja a Fórum Intézet kutatómunkájának eredménye, mely szerint a felvidéki magyarság többsége kívánja a megegyezést a magyar érdekeltségű pártok között. Ha nem születik megegyezés, akkor a megkérdezettek 67%-a menne választani, összefogás esetén már 75%-uk. A magyarok 88%-a fontosnak tartja a magyar parlamenti képviseletet, ugyanakkor akár 14%-uk szlovák pártokra szavazna (Bugár itt közbevetette, hogy az ő felmérésük szerint ez utóbbi érték 28%–30% is lehet). A választási kudarcok üzenete: egységben az erő, és az ehhez vezető tárgyalásokhoz a résztvevőknek a felvidéki magyar jövő iránt érzett felelősséggel, illetve a választópolgárokkal szembeni alázattal kell viseltetniük. Ugyanakkor elmondta, hogy az MKP nem adta fel a választási párt létrehozásának a lehetőségét sem. Hangsúlyozta, a Nagyszombat megyében elért eredményeik is mutatják, hogy sikeres lehet az együttműködés a különböző pártok között, ha azok tiszteletben tartják a másik fél értékrendszerét.

Simon Zsolt: A politikai felelősség a Hídé

A Magyar Fórum elnökének nincs tudomása az MKP és a Híd tárgyalásainak részleteiről, a tárgyalások folyamatát tudomásul veszik, az eredmény ismeretében fogalmazzák meg álláspontjukat. A választási pártot támogatnák. Simon feltette a kérdést, vajon miképp jutottunk oda, hogy bizonytalan a felvidéki magyar képviselet sorsa a 2020-as parlamenti választáson? És rögtön meg is adta a választ, miszerint ezért a politikai felelősség teljes mértékben a Hidat terheli, az ugyanis a legutóbbi parlamenti választások óta elveszítette a választóinak több mint felét (Simon ezt a legutóbbi parlamenti választások és az EP-választások eredményeinek összehasonlításával támasztotta alá, Bugár szerint ez nincs így, 4,5%-os a Híd mostani támogatottsága). Simon úgy gondolja, nagy hiba volt a Hídnak koalícióra lépnie a Smerrel és a Szlovák Nemzeti Párttal, és még nagyobb hiba volt a kormányban maradnia a Kuciak-gyilkosság után. Emlékeztetett arra, hogy ő a Hidat a Smerrel és az SNS-el való kormányalakítása miatt hagyta ott, az MKP-t pedig azért, mert az radikalizálódott. Bugár közbevetette, hogy Simon a Hídban 7 éven át a multietnikus pártot építette, most pedig az etnikai alapú politizálást támogatja. Simon elmondta, ha hibát követ el, azt beismeri, ám a szavát tartja, és nem akarja, hogy magyar szavazatokkal szlovák emberek jussanak a parlamentbe.

Fehér Csaba: Mindenkire szükség van!

Az MKDSZ elnöke szerint a két nagyobbik párt felelőssége az együttműködés kereteinek kialakítása, ugyanakkor a kisebb pártok hozadéka is elengedhetetlenül fontos lehet a magyar képviselet biztosításához. Itt említette az EP-választások példáját, amelyeken az MKDSZ több mint 2 000 szavazata akár a felvidéki magyar parlamenti képviselethez is elég lett volna, amennyiben azokat az MKP kapja. Fehér szerint a jelenlegi nehéz helyzethez az utóbbi 10 évben tapasztalt árulózás és kirekesztés is nagyban hozzájárult. Simon Zsolt szavaival kapcsolatban szomorúságának adott hangot, mert úgy látja, hogy azok szűkítik a megegyezés felé vezető mozgásteret. A közmédiához tartozó Pátria Rádiót pedig emlékeztette arra, hogy hét év óta először hívták meg a stúdióba az MKDSZ elnökét.