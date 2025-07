Az év végéig mobilhálózati lefedettséget kaphatnak a vasútvonalak

A tervek szerint Szlovákia vasúti vonalait és alagútjait még az idei év végéig lefednék mobilhálózati jellel. Ez a kötelezettség a mobilhálózat-üzemeltetőkre vonatkozik, amelyet a Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozási Hivatala írt elő számukra.

A hivatal azonban a technikai nehézségek miatt fontolóra vette, hogy az alagutak kötelező lefedésének határidejét 2028 végéig elhalasztja. Ugyanakkor a többi vasúti szakasz lefedésére vonatkozó kötelezettség teljesítési határideje változatlanul az idei év vége marad.

– tájékoztatott a szabályozó hatóság.

A hivatal megállapításai szerint a leggyengébb lefedettséggel az alagutak rendelkeznek. Azonban a Pozsony–Kassa, illetve a Jókút–Érsekújvár–Párkány vonalakon is találhatók olyan szakaszok, ahol nincs elérhető mobilhálózat.

A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) közlése szerint a vonatok Wi-Fi kapcsolatát a szerelvények tetején elhelyezett antennák biztosítják. Ezek az antennák több mobilszolgáltató jelét is fogadják, így a rendszer képes automatikusan váltani a legjobb elérhetőség szerint.

A vasúttársaság folyamatosan cseréli a régebbi Wi-Fi berendezéseket korszerű, 5G-kompatibilis eszközökre. A ZSSK tájékoztatása szerint ezek a készülékek kifejezetten a vasúti környezethez lettek igazítva.

„Május közepétől 35 darab új router telepítését kezdtük meg, amelyet várhatóan július végéig fejezünk be. További fejlesztésként olyan ablakok beépítését is tervezzük, amelyek kisebb jelveszteséget okoznak, így a saját mobilkészüléken keresztüli egyéni csatlakozás is javulhat”