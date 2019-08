Még tombol a nyár, van lehetőségünk vízben lubickolni, párakapuk alatt felfrissülni, vagy éppen valahol az árnyas fák alatt pihenni akár a Duna partján. Ám hajókázásra is van alkalom egész nyár folyamán, vagy fürödni a Garam vizében, vagy éppen a párkányi strandon, ahol csúcsforgalom van egész szeptemberig. Aki mindezek mellé egyéb kulturális élményre is vágyik – erre is rengeteg lehetőség volt és van a városban is, de a környéken is.

Párkány város szabadtéri színpadán a nyár folyamán esténként különböző műfajú színvonalas műsorok szórakoztatják a helyieket és a turistákat. Az egyes vendégfogadók előtt, vagy akár a hangulatos platánfasor alatt esténként a retro zene kedvelőit a térségben igen kedvelt Dallamvilág páros szórakoztatja az éjszakai órákig, s gyakran táncra perdülve élvezik az egykori nagy slágereket a esti sétálók.

Az elmúlt hétvégén fiatal csapat és önkéntesek szervezték meg a IX. Forma Fest háromnapos programot az egykori kompátkelő területén, ahol főleg fiatalok sátoroztak. Esténként élvezték a koncerteket, melyek házigazdája a már országos viszonylatban is ismert párkányi csapat, a JÓVILÁGVAN együttes.

A Forma Fest a Gombaszög hivatalos Afterpartyja, jelezték a szervezők, így sok fiatal a gombaszögi tábor folytatásaként találkozott Párkányban a Duna-parton az esztergomi bazilikával szemben. A fesztivál rengeteg alternatívát kínált a résztvevők számára. A rendezvény célja, hogy minél több környékbeli tehetséget, zenekart bemutathasson a tisztelt nagyérdemű közönségnek – írják a propagációs oldalukon.

A sokszínű három napon át tartó programban voltak előadások, bemutatkozások, a Mária-Valéria hídon gyerekeknek óriási kígyórajzolás, gyerekprogramok, éjszakai koncertek, s itt mutatkozott be Szarka Tamás és együttese is a legújabb, Sósósó címmel megjelent lemezével. Szerepelt itt a híres Anima Sound System, a Kaukázus, Pálmafunk, a tábortűznél I am Soyuz, a svéd-magyar származású énekesnő koncertjét hallgathatták az érdeklődők, és a fiatalok TooFar zenekar zenéjére rophatták a táncot az éjszakában.

A várostól alig pár kilométerre levő Garamkövesden a hétvégén a Szkala Polgári Társulás borászai megrendezték a IX. Garammenti Nyitott Pincék napjait. A kétnapos programban a korabeli pincék borosgazdái megnyitották kapuikat a borkedvelők részére. A kinti 35 fokos hőség és a szomjúság enyhítésére a falba vájt régi pincék hangulatos légkörében kiváló boraikat ajánlották kóstolásra a szőlészek. A főszervező, az országosan ismert Geönczeöl Attila pincéje hűvösében kínálta díjazott borait, csakúgy mint a nánai Dorna Ferenc, akinek szintén díjazott borát is megkóstolhatta, vásárolhatta az igényes érdeklődő. A Stugel pincészetnél természetesen szólt a magyar nóta is, de az Aranyalma együttes előadásában volt gyermekprogram, majd előadásukban az esti órákban felcsendültek a bordalok is a koboz, bőrduda és más régi hangszerek kíséretében. A szabadtéri színpadon kora este a Dallamvilág zenéje hangzott fel a kosaraki part tövében.

A várostól vagy húsz kilométerre a Csemadok bényi alapszervezete a IV. népviseleti találkozón üdvözölte a környékbeli és magyarországi népviseleti csoportokat. Szebbnél szebb viseletek és műsorok bemutatásával szórakoztatták a közönséget.

Farnad község már a Lévai járásban van, de szintén Párkány vonzáskörzetébe tartozik. Itt három napon át Csemadok-ünnepség volt. A 70 éves alapszervezet igen gazdag és sokrétű programmal várta a közönséget. Pénteken Böjte Csaba szabadtéri miséjén adtak hálát, majd szombaton és vasárnap hazaiak és vendégek léptek fel a kultúrműsorban. Az esti fináléban a Kormorán zenekar koncertjét élvezhette a népes közönség.

Mindez csak ízelítő volt a hétvégi programokból a mintegy 25 kilométeres körzetben, s valószínű nem is teljes felsorolásban.

A héten Nagyboldogasszony és Szent István ünnepe további gazdag kínálattal csalogatja az ünnepelni vágyó embereket, s persze a turistákat is a Duna menti városba.

A fő programokra Esztergomban kerül sor. Vasárnap azonban a bényi kutacskánál várják szentmisére a zarándokokat, ahol szabadtéri szentmisét celebrálnak a környékbeli egyházfők Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából.

Augusztus 19-e előestéjén pedig Párkányból érdemes megtekinteni az esztergomi tűzijátékot, melyre a Csíksomlyói passió bemutatása után kerül sor.