A Csemadok megalakulásának hetvenedik évfordulója alkalmából a bodrogközi alapszervezetek részvételével Borsiban tartotta ünnepi megemlékezését a Csemadok Tőketerebesi Területi Választmánya.

A község kultúrházában pénteken este megtartott rendezvényt megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila Magyarország kassai főkonzulja, Görföl Jenő a Csemadok országos titkára, Köteles László a Csemadok országos alelnöke, Kopasz József a Tőketerebesi Területi Választmány elnöke és Varga Anna Tünde, Borsi község polgármester asszonya.

Az emlékünnepségre érkezőket a kultúrház előterében kézimunkákból, és a Csemadok életét megörökítő fotókból és dokumentumokból álló kiállítás fogadta.

A rendezvény Zvolenszky Gabriella, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Kassa megye Kulturális Intézménye igazgatónőjének a magyar nyelvet éltető szavalatával vette kezdetét. A Csemadok borsi alapszervezete mellett működő Muskátli népdalkórus a „Halló magyar” című énekkel járult hozzá a rendezvény méltóságához.

A rövid kultúrblokkot követően a község polgármestere köszöntötte a résztvevőket, aki nagyra értékelte a Csemadok munkáját, és a helyi alapszervezet munkájáról is elismerően szólt. Egy szál virággal köszöntötte özv. Fábián Zoltánnét, aki egykor férjével a borsi alapszervezet megalapítói között volt.

A rövid köszöntőt követően a helyi alapiskola húsz főből álló néptánccsoportja lépett színpadra, akik annak ellenére, hogy a helyi szlovák tanítási nyelvű iskolát látogatják, magyar nyelven énekeltek, mondókáztak, és csodálatosan táncoltak. Ez annak bizonyítéka, hogy az alapiskolát számos magyar anyanyelvű diák is látogatja, és a néptánccsoport keretein belül a magyar kultúra ápolására is igyekeznek odafigyelni.

A jó hangulatú gyerekprogram után Haraszti Attila főkonzul osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte az összetartás fontosságát, amelyet a szövetség hetven éven át sikeresen megteremtett a magyar közösségekben.

Méltatta a Csemadok közösségépítő szerepét, és azt, hogy még az embertpróbáló időkben is egy olyan szervezet volt, ahol az emberek jól érzik magukat. Tiszteletét, köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki mindazok felé, akik mindig, minden időben tették a dolgukat a magyar közösség megmaradása és felemelkedése érdekében. A főkonzul biztosította a jelenlévőket arról, hogy az anyaország is tud tevékenységükről, figyelemmel kíséri munkájukat, számon tartja a közösség érdekében tett erőfeszítésüket, nagyra becsüli munkájukat, és továbbra is támogatja azt. Szólt annak fontosságáról is, hogy a szervezet továbbra is teret ad a fiataloknak a kibontakozásra, az önmegvalósításra, hogy legyen ki tovább vigye az eddigi példaértékű munkát.

Köteles László alelnök a köszönet tolmácsolásával kezdte ünnepi mondandóját. Nagyra értékelte, hogy az ország legkeletibb szegletében, a Bodrogközben is mindig voltak fáklyavivők, akiknek köszönhetően a magyarlakta településeken élt a kultúra, és felvállalták a magyarság érdekképviseletét.

Szólt a fiatalok elvándorlásáról, amely akkor lenne „hasznos”, ha tapasztalataikkal visszatérnének szülőföldjükre, és tovább vinnék azt a kultúrateremtő, hagyományőrző munkát, amelyet a Csemadokosok mindig is végeztek. Önkéntesen, anyagi haszon nélkül, mégis boldogan és példamutatóan. A Bodrogközben is sokan vannak, akik aktívan dolgoznak, és naponta tesznek a magyar kultúra ápolásáért. Jó példával járnak elöl a fiatalok számára, hiszen tudják, hogy lángot gyújtani csak azok tudnak, akik önmaguk is égnek. Arra kérte a szervezeti tagokat, hogy ezt a példát hagyják maguk után az országos szinten mintegy 53 ezer tagot számláló Csemadok alapszervezeteiben.

Kopasz József járási elnök a bodrogközi Csemadok alapszervezetek munkáját méltatta. A Bodrogközben 35 alapszervezetben összesen mintegy 30 csoport működik néptánc, népdal, népzene vagy színjátszás témájában.

Köszönetet mondott az anyaország mindenkori támogatásáért, valamint a borsiaknak azért, hogy befogadták a Csemadok jubileumi rendezvénysorozata bodrogközi programját. Nagyra értékelte, hogy II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén (ugyan nem a kastélyban, mert az teljeskörű felújítás alatt áll az anyaország támogatásának köszönhetően) kerülhet megrendezésre az emlékünnepség. A köszönet és hála szavaival szólt a pedagógusok és a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet segítő és társszervezői munkájáról is. A Csemadok 1949. március 5-i megalakulásától kezdődően napjainkig méltatta a bodrogköziek tevékenységét, és hatvankét Csemadok tagnak név szerint említve őket, „Hűségért“ emléklap átadásával fejezte ki köszönetét az elvégzett áldozatos munkáért. Az okleveleket, valamint a rendszerváltást követő években a Területi Választmány elnöki pozícióját betöltőknek és az alapítótagoknak járó emlékplakettet Köteles Lászlóval közösen adták át.

A rendezvény kultúrblokkját az ismételten színpadra lépő borsi Muskátli népdalkórus, Bári község férfikórusa, valamint a Kistoronyán működő népdalkórus vidám műsora színesítette. A rendezvényt Papp Ferdinánd nyugalmazott pedagógus konferálta.

A színvonalas emlékünnepség Borsiban fogadással, és kötetlen baráti beszélgetéssel ért véget, amely Görföl Jenő országos titkár pohárköszöntőjével vette kezdetét.

A szerző felvételei a rendezvényen készültek.