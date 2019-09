A jó példa ragadós, bár Cziprusz Zoltán maga sem gondolta volna, amikor kitalálta a nyári fesztivált Rimaszombatban, hogy alig pár évvel később már az egész Felvidéket ellepik a nyári fesztiválok. Az idei utolsó felvonást, a Várlak-ot tegnap láthattuk a füleki várudvaron, ahol mintegy 2 500 ember jött össze (ilyen az, amikor a tanítványok lepipálják az elődöket, bár gondolom, Cziprusz Zoltán ezt a legkevésbé sem bánta). A szervezés pompás, Szvorák Dávid és csapata a helyzet magaslatán volt.

Füleken már az előző nap sokan összejöttek, amikor is a legifjabb nemzedéké volt a várudvar, 7 próbás vetélkedő, Zsibongó, Alma együttes – szóval egészen remek bemelegítés a nagy nap elé, amelyen a helyi Hajni és a Fiúk fogadja a naplementét, s a hatalmas tömeget. A csantavéri Dér Heni a férfiközönséget bolondítja meg – még szerencse, hogy magas a színpad, helyükön a biztonságiak, s a fa, amely akaratlanul is minden produkció főszereplője lesz.

Megmozdulni sem lehet már, amikor megérkezik az est legnagyobb érdeklődéssel várt sztárja, Majka, vagyis Majoros Peti, s gyorsan kiderül, nem véletlen az előzetes várakozás. Majka showmágiája nemcsak a rajongókat bolondítja meg, hanem a hozzám hasonló dilettánsokat is, akik eddig legfeljebb a Belehalok című slágerét ismerték. Majka mindent bedob, amit csak lehet, sőt annál is többet, másfél órás produkciója, a hang-, fény-, videó- és pirotechnikai hatásokkal együtt kerek egész, amelybe belefér az őrjöngő közönség, Király Viktor, Jennifer, s a nézőtérről kiválasztott 12 éves kislány. Majka mindent tud, amit tudni lehet erről a szakmából, s bár ő sem fiatalodik, tizen-, huszon- és annál is többéveseket őrjít meg, s bár ez tényleg nem az én műfajom, teljesen el vagyok varázsolva, még a tömegiszonyomról is elfeledkezem pár órára. Mindössze a durva szövegelést sokallom kissé, főleg, amikor a kislány is a színpadon van, de most még ez is belefért.

A 2 500 néző tombol, vakujával világítja be a teret, s mintha senki sem foglalkozna azzal, milyen is lehet/lehetett az a panelba zárt elátkozott nemzedék, amelyről Majka énekel. Egy estére mindent feledünk.

Fotó: Kresnye András és Radics József