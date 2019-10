A Via Nova küldöttsége október 7. és 13. között részt vett az Európai Nemzetiségek Ifjúsági Szervezetének (Youth of European Nationalities, YEN) Szocsiban rendezett őszi vezetőképzőjén, ahol a felvidéki szervezet jelezte tagfelvételi kérelmét. Emellett megegyezés született a felek között a jövőbeli közös munkáról is.

A YEN a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó ifjúsági csoportok ernyőszervezte, amely egyben a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) ifjúsági szervezetének is tekinthető. Míg a FUEN felvidéki tagszervezete az MKP, a YEN-nek eddig nem volt a felvidéki magyarságot képviselő tagszervezete, ezért is hiánypótló a Via Nova lépése.

A FUEN-hez és a YEN-hez olyan európai kisebbségvédelmi programok köthetők, mint a Minority SafePack kezdeményezés életre hívása.

Az európai ifjúsági szervezet az elmúlt évtizedekben egyre jelentősebb tényezővé vált mind az európai, mind pedig a nemzetközi ifjúsági és kisebbségvédelmi érdekérvényesítés terén. Éppen ezért a Via Nova fontosnak tartotta, hogy aktívan bekapcsolódjon a szervezet munkájába, és ekképpen is kivegye a részét az európai szintű kisebbségvédelem formálásából.

A felek megállapodtak abban, hogy kölcsönösen elősegítik egymás tevékenységét. Az együttműködés színtere elsősorban a szervezet kisebbségi jogi és politikákkal foglalkozó munkacsoportja lesz.

Idén októberben a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban került sor a szervezet szokásos őszi szemináriumára, amelynek házigazdája az oroszországi németek ifjúsági szervezte volt (JDR — Jugendring der Russlanddeutschen). A rendezvényen a YEN 40 tagszervezetének többsége képviseltette magát.