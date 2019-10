Egy kisbaba, egy új jövevény érkezése a családba nagy öröm a hozzátartozóknak, s tágabb értelemben a falunak is, ahová születik. Vághosszúfalun érdekes és figyelemre méltó kezdeményezés indult el.

Gaál Katalin és Benedek, valamint Pešty Zsuzsanna kertészmérnök ötlete volt, hogy az újszülötteknek ültessenek fát a falu központi parkjában. A javaslatot a község polgármestere, Tóth Pál és a képviselő-testület is elfogadta, s hamarosan a tettek mezejére léptek.

Felvették a kapcsolatot az Aldea Polgári Társulás tagjaival, s megbeszélték a tennivalókat. Mivel ilyen szervezés még nem volt a faluban, ezért főleg Zita Pašteková képviselő javaslatára úgy döntöttek, hogy a tavaly és az idén született gyermekek tiszteletére fognak fákat ültetni.

A helyszín adott volt, hiszen a falu közepén húzódó hosszú park az ott lévő tujákkal eléggé egyhangú, a középső rész kiválóan alkalmas új facsemeték ültetésére. Ezzel a település is szebb lesz, továbbá a családok új tagjainak olyan emléket állítanak, melyek évtizedek múltán is hirdethetik, itt ekkor ennyi új élet sarjadt. A családok pedig az évek során szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki nemcsak egymással, de a falut díszítő fákkal is.

Gaálék elmondták, hogy a facsemeték kiválasztásánál elsősorban az volt a mérvadó, hogy a fa hosszú életű, magas növésű és érdekes virágzatú legyen, továbbá jól tűrje a kevésbé gazdag talajt is. Mivel lelkes természetvédők, sikerült úgy kiválogatniuk Pešty Zsuzsanna kertészmérnökkel a fafajtákat, hogy azok minden elvárásnak megfeleljenek.

Így került a 21 fa közé többféle hárs, ginkgo biloba, juharfa, platán, díszcserjék, tölgy és sophora japonica.

Mint érdekességet kiemelték ez utóbbi fa tulajdonságai közül, hogy csak 15 év múlva fog virágozni, s minél öregebb lesz, annál szebb lesz a koronája. Lombhullatás előtt és után is szemet gyönyörködtető látványt nyújt majd. Az ötletgazdák további óhaja még, hogy idővel a fákat ellássák kis táblácskákkal, melyeken feltüntetik a latin, magyar és szlovák megnevezést is. Ezzel a gyermekek és családjaik is többet tudnak majd a születésük alkalmából ültetett fákról.

A fákat a község rendelte meg, az Aldea PT a kiültetés kellékeit biztosította, a szülők és a lakosság a gödrök kiásásában segédkeztek.

Kellemes őszi időben valósult meg az ünnepség. Az érintett családokat és a jelenlevőket az önkormányzat nevében Zita Pašteková képviselő és Lozsy Csaba polgármester-helyettes köszöntötték. Hangsúlyozták, hogy az új élet tisztelete a faültetéssel jelképes gesztus. Ahogy a fa erősödik, növekszik, úgy erősödjön és növekedjen az újszülött is a családban, szeretetben, gondoskodás közepette. Azonban a fákról is kell gondoskodni, melyek szépségükkel a falut, a közösség környezetét gyarapítják.

„A fa ültetése és gondozása környezettudatos, felelősséget vállaló, a természethez érzelmileg kötődő mentalitásra nevel, erősíti a lokálpatriotizmust. Kézzelfogható, természetes kapcsolatot jelent a gyermek és szülőföldje között” – jegyezte meg Lozsy Csaba, majd kifejezte reményét, hogy a jövőben ez a tradíció folytatódik és újabb helyeket kell majd keresniük az ültetésre. Miután a családok elültették a facsemetéket, kis figyelmességgel köszöntötték az anyukákat.

Végezetül köszönetét fejezte ki a polgármesternek, továbbá Gál Benedeknek, Pešty Zsuzsannának és mindenkinek, aki hozzájárult ennek az emlékezetes napnak a megszervezéséhez. A családok frissítőt biztosítottak a jelenlevőknek.

Kedves, meghitt hangulatú ünnepség keretében köszöntötte tehát a falu az új vághosszúfalui lakosokat. Példájuk követésre méltó.