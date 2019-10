Két fordulóval folytatódtak a III. liga küzdelmei Közép-Szlovákiában. Mind a losonciak, mind a fülekiek odahaza abszolválták a mérkőzéseiket, s be is gyűjtötték a hat-hat pontot, míg a rimaszombatiak két alkalommal is idegenbe, az északi régióba utaztak, s már az is nagy eredménynek számít, hogy mindkét mérkőzésen veretlenek maradtak.

A fülekiek /Páriš–Balázs, Lazsík (56. Jass), Köböl, Urbancsok, Janković (71. Rubint), Lipták (66. Fajd), Daško (86. K. Kurunci), Kovanič, Strniša, Püšpöky (89. A. Kurunci)/ előbb a rakolciakat (Rakytovce) fogadták az előrehozott 15. fordulóban, majd a második helyen álló zsolnabánfalvaiak (Bánová) következtek. Előbbi Besztercebánya, utóbbi Zsolna városrésze, így nem ígérkeztek könnyű ellenfélnek. Mégis teljesen ellenkező lefolyása volt a két mérkőzésnek, amíg a rakolciak elsődleges célja a pontszerzés volt, addig a bánfalvaiak a táblázaton elfoglalt helyezésükhöz méltón nyílt sisakkal léptek fel, s bizony az utolsó percig küzdöttek a pontokért.

Bár a rakolciak elleni mérkőzést hétköznap rendezték, így is több mint 300 néző volt kíváncsi a mérkőzésre, akik egyre elégedetlenebbül nézték kedvenceik vergődését, akik nem tudták feltörni a csak a védekezéssel törődő rakolciak védelmét.

A második félidő elején már zúgott az „Ébresztő”, ami nem is volt váratlan, hiszen Bari Jenő védencei az elmúlt három fordulóban mindössze egy pontot szereztek, s nagyon elúszni látszanak a csapat feljutási álmai.

Az álmatag, veszélytelen játék láttán a szurkolók egyre elkeseredettebben űzték a játékosokat, sokáig csak a lelátóhoz közelebbi oldalon ténykedő partjelző hölgy jelentette az igazi felüdülést. Bari folyamatosan cserélt, s a 79. percben aztán a játékvezető megsajnálta a hazaiakat, s megadott egy megítélhető büntetőt. Krejčí kapus bár jól érezte a sarkot, nem tudta megfogni Fajd büntetőjét, s mivel két perc múlva a Rimaszombatban büntetőt hibázó Daško is kihasználta a vendégek védelmében keletkezett pillanatnyi kihagyást, az FTC eldöntötte a maga javára a mérkőzést.

Négy nappal később igazi karneváli hangulat uralkodott a nézőtéren, s a hazai csapat /Páriš–Balázs, Rubint (72. K. Kurunci), Fajd (66. Jass), Köböl, Urbancsok, Janković, Daško (89. Lipták), Kovanič, Strniša, Püšpöky (85. A. Kurunci)/ mintegy 500 néző, a csapatukat az utolsó pillanatig hajtó drukkerek, s hamisítatlan családi hangulat várta a második helyén álló bánfalviakat. Na meg csinos műsorfüzet és kétnyelvű műsorközlő, de a szünetben nem hiányozhatott a megszokott tombola, s egy tizenéves szemüveges fiatalember a kiskaput is eltalálta, így 270 eurót vihetett haza.

Az első pillanattól fogva érezhető volt, hogy a vendégek három pontért jöttek, s az első helyzeteket is ők dolgozták ki. De gólt a fülekiek szereztek, a 28. percben egy mintaszerű hazai akció végén Köböl Máté érkezett pontosan, s talált Kosa hálójába. A vendégeket kissé megfogta a viszonylag váratlanul bekapott gól, így a szünetig már inkább a középpálya magasságában folyt a játék, de a második félidő elején ugyancsak magasabb sebességfokozatra kapcsoltak a csapatok, s mindkét oldalon akadtak helyzetek.

A fülekiek ismét kihasználták a cserelehetőségeiket, de bizony Bari Jenő is inkább hagyta kimenni a labdát, s végül a fülekieknek sikerült kiszenvedniük az újabb három pontot.

Két hazai mérkőzésen vannak túl az utóbbi időben jó formát mutató losonciak /Grujičić–Hornyák, Straňák, Pipíška, Sarvaš, Mader, Lipták (81. Jovanović), Keszi, Hrnčiar (65. Budinský), Môcik, Almeida (88. Oláh)/ is, akik előbb a nógrádi rangadón 300 néző előtt fogadták a kálnóiakat, s kiütéses 5:1 arányú győzelmet arattak. Hétvégén a kálnóiaknál sokkal erősebb ellenfél, a zólyomiak látogattak Novohrad /Grujičić–Keszi, Hornyák, Pipíška, Sarvaš, Jovanović (76. Radmanović), Hrnčiar, Môcik, Oláh (76. Kamenský), Almeida, Budinský/ otthonába. Azok a zólyomiak, akik Fülekről nemrég elvitték mindhárom pontot.

A 200 néző előtt lejátszott találkozó főszereplője a brazil Almeida volt, aki előbb kiegyenlítette a zólyomiak vezető gólját, aztán büntetőt hibázott, de a hajrában szerzett újabb góljával jóvátette a hibáját, s a losonciak ezzel újabb győzelmet szereztek.

A rimaszombatiak /Gregor–Sekulić, Paparyha, Fajčík, Nagy, Balog (66. Kótai), Juhász, Lavrík, Grujović (72. Ponomarov), Šulek, Vasilko/ a Fülek ellen aratott bravúros győzelmük után az északi régióba látogattak, előbb a veszeleiek (Oravské Veselé) otthonában próbálták pontjaik számát gyarapítani, s ez remek hajrájuknak köszönhetően sikerült is. A hazaiak 2:0, majd 3:1 arányban (Fajčík lőtte a batyiak első gólját) is vezettek, de Šuleknek, majd Juhász Csabának a hajrában szerzett góljaival sikerült elhozni az egy pontot.

Hétvégén a gömöriek /Gregor–Sekulić, Ponomarov (10. Vasylynets), Mičuda, Fajčík, Nagy, Juhász, Lavrík, Grujović, Šulek (70. Balog), Vasilko/ ismét északra utaztak, ezúttal Liptóselmecre (Liptovská Štiavnica), ahol viszont Sekulić találatával ők szerezték meg a vezetést, de a hajrát a hazaiak bírták jobban és sikerült egyenlíteniük. A batyiak ennek ellenére nem lehetnek elégedetlenek, hiszen a katasztrofális kezdés után most három fordulóban öt pontot szereztek, s elkerültek az utolsó helyről, s hét ponttal a rakolciakat és a csacaiakat megelőzve a 14. helyen állnak. A fülekiek 20 ponttal feljöttek a hatodik, míg a losonciak 19 ponttal a nyolcadik helyre. Igaz, a fülekieket még így is kilenc pont választja el a listavezető turócszentmártoniaktól.

Hétvégén már 19-én, szombaton 14 órától a rimaszombatiak a fülekiek után a losonciak sklapját szerezhetik meg, míg a fülekiek másnap Námesztóra (Námestovo) utaznak.

A IV. ligában az elmúlt hetekben hullámvölgyben lévő tiszolciak a kiesőzónában tanyázó gyetvaiak otthonába látogattak, s ha nem is könnyen, de sikerült megtörniük a hazaiak ellenállását, Švantner, majd Husanik 90. percben lőtt góljával 2:0 arányban nyertek, és 24 ponttal, jobb gólarányuknak köszönhetően visszakapaszkodtak a második helyre a 30 pontos Podkonice csapata mögé. A fordulóban gömöri rangadóra is sor került, az ajnácskőiek a tornaljaiakat fogadták, s bár az elmúlt hetek eredményei hazai sikert jeleztek, azt nem sokan remélték még a hazai nézők közül sem, hogy a tornaljaiak ilyen könnyen megadják magukat. Húsz perc után már 2:0 arányban vezettek az ajnácskőiek, s még egy kihagyott tizenegyes és egy öngól is belefért. Igaz, Uhrin kétszer a vendégek kapujába is betalált, ahogy Illés Ronald is, s egyszer a tizenegyest hibázó Štavina is.

Az ajnácskőiek így már 13 pontosak, s feljöttek a kilencedik helyre, a tornaljaiak viszont mélyrepülésben vannak, s hét pontjukkal lezuhantak a 12. helyre.

A 12. fordulóban vasárnap az élmezőnybe tartozó sálfalviak (Šalková) ellen javíthatnak, a tiszolciak a herencsvölgyieket (Hriňová) fogadják, míg az ajnácskőiek az erdőbádonyiak (Badín) otthonában próbálnak pontot-pontokat szerezni.

Az V. ligában többnyire ismét a hazai csapatok domináltak, még a listavezető Santrio Lázának is meg kellett elégednie az egy ponttal Ipolybalogon (1:1), viszont a felediek és a ragyolciak megtörve a hazai hegemóniát, elhozták a három pontot Nyustyáról, illetve Vámosfalváról (Mýtna). Előbbiek a gömöri rangadón valóságos öldöklést rendeztek, s 5:0 arányban kiütötték a nyustyaiakat, míg a ragyolciak Rapi és Tóth góljaival fordítani tudtak egy parázs mérkőzésen, ahol két hazai játékos is a kiállítás sorsára jutott.

Mivel a csábiak 2:0 arányban legyőzték a sereghajtó Bozitát, így 23 pontjukkal három pontra megközelítették a listavezető Santrio Lázát.

A felediek 21 pontjukkal már a harmadik helyen tanyáznak, a Nagykürtösen vereséget szenvedő óváriak 19 ponttal az ötödikek, a ragyolciak 15 ponttal a nyolcadik helyen találhatók. A klenóciakat 2:0 arányban megverő ipolynyékiek 11 ponttal még mindig csak a tizenegyedikek, jobb gólarányukkal még az ipolybalogiak is megelőzik őket.

A hétvégi 12. fordulóban a felediek épp az ipolynyékieket, a ragyolciak a bozitaiakat, az óváriak az ipolybalogiakat fogadják, s a listavezető is odahaza próbálkozik a málnapatakiak (Málinec) ellen. A csábiak viszont Nagyrőcére utaznak.