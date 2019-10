A tanévkezdés és az elmúlt hetek rendezvényei állnak a Füleki Hírlap szeptemberi számának középpontjában, de nem hiányozhatnak az állandó rovatok sem. A lap 3 700 példányban jut el minden egyes füleki háztartásba, de elolvasható és letölthető a város internetes oldaláról is.

Két óvoda, két magyar és két szlovák tannyelvű alapiskola, valamint a speciális alapiskola, a művészeti alapiskola és a szakközépiskola nyitotta meg szeptember másodikán a kapuit a városban. A két óvodát 17 osztályban összesen 316 gyermek látogatja (15 gyermekkel több, mint tavaly). A legkisebbekre összességében 34 óvónő vigyáz. A két magyar tannyelvű általános iskolát 878 diák látogatja 46 osztályban, ebből 89 elsős és – a Mocsáry Lajos Alapiskolában induló osztályban – 8 nulladik évfolyamos. A két szlovák tannyelvű általános iskolában 540 diák kezdte meg a tanévet, ebből 58 elsős. 27 osztályban együttvéve 39 pedagógus, 9 nevelőnő és pedagógiai asszisztens oktat. Az oktatást és a szabadidős foglalkozásokat 79 tanár, valamint 10 nevelő és pedagógiai asszisztens biztosítja. A két magyar alapiskola és a Daxner utcai Óvoda idei terveiről részletesen is olvashatnak.

A Füleki Hírlap címlapján természetesen az évszázad mérkőzése, az FTC–DAC szerepel, amelyre több mint kétezer néző látogatott el, s bizony az I. ligás vendégcsapat csak szerencsével jutott tovább a Szlovák Kupában. Folytatják a városi képviselőket bemutató sorozatot is, amelyben ezúttal az immár hatodik ciklusát töltő Tankina Jozef mutatkozik be, aki az egészségügyi és szociális ügyek bizottsága elnökeként is dolgozik. Az Érdekel a véleményük rovatba a város köztisztaságával kapcsolatban várják az észrevételeket (Füleki Városi Hivatal, Városháza u. 25., 986 01 Fülek. tel./fax: 047/43 810 01, e-mail: mesto@filakovo.sk). Az idei Városdíjasok közül Tomolya Róberttel, a Füleki Gimnázium tanárával olvashatnak beszélgetést, aki idén a Városdíj mellett a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének Bonis Bona díját is megkapta.

Megtudhatjuk a lapból, hogy a kormány bozitai kihelyezett ülésén 130 ezer eurós támogatást hagyott jóvá a város részére, amelyből multifunkciós utcai seprőgépet vásároltak, kísérleti jelleggel lakossági fórumot tartottak, s új ruha- és cipőgyűjtő konténereket helyeztek ki. A sportrovatban az FTC kerékpárosainak most zárult ötödik idényéről és az FTC IV. nyári focitáboráról is beszámolnak.