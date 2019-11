Martin Glváč ma lemondott a parlamenti alelnöki tisztségéről, amit a közösségi hálón azzal indokolt, fontos számára, hogy a Smer megnyerje a jövő évi parlamenti választást. Glváč azt is hozzáfűzte, kész lemondani a katonai hírszerzést ellenőrző parlamenti bizottsági posztjáról is, amennyiben az ellenőrző és biztonsági bizottságokból távoznak mindazok a képviselők, akik kapcsolatban voltak Kočnerrel.

Glváč egyúttal Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét is arra szólította fel, hogy távozzon a parlament alelnöki tisztségéből. „Tudomásul veszem a koalíciós partner álláspontját, amit Bugár Béla közölt, és meggyőződésem, hogy ugyanolyan elvszerű lesz ő is és a pártja is a saját meg más politikusok esetében is, mint az én esetemben, mivel éppen a Most-Híd elnöke volt az, aki a gyilkosság után találkozott és tanácskozott Kočnerrel” – jelentette ki Glváč hozzáfűzve,

jobb lenne, ha Bugár saját maga mondana le, mert ha a parlamentben javaslat születik a leváltására, akkor nem kizárt, hogy a Smer-SD parlamenti frakciója támogatni fogja ezt a javaslatot.

Közösségi oldalán Glváč arról is tájékoztatott, hogy a Smer javaslatot készít elő Boris Kollár leváltására is a közigazgatási és régiófejlesztési parlamenti bizottság elnöki posztjáról, amit a Smer elvárásai szerint az ellenzéki képviselők is támogatni fognak. A javaslatot azzal indokolta, hogy éppen Kollár ismertette őt össze Kočnerrel. Glváč szerint Kollár segítette Kočnert a dóvali bizniszében, együtt jártak bálokra és koncertekre is.

Bugár Glváč felvetésére úgy reagált, hogy „ha megdöglik a tehenem, akkor dögöljön meg a szomszédé is?” Azt állítja, őt nem lehet Glváčhoz hasonlítani, „Én nem írogattam Kočnernek sem a Threemán, sem a Viberen keresztül, nem úgy találkozgattam vele, mint ő, így engem senki, főleg ő nem köthet össze Kočnerrel, ezt visszautasítom” – jelentette ki Bugár, aki szerint Glváčnak már régen meg kellett volna tennie azt, amit ma megtett. A parlamentből való teljes távozása azonban szerinte nem szükségszerű, vannak a parlamentben más képviselők is, akik találkozgattak Kočnerrel, mondta. „A képviselő esetében nem lehet a parlamentből való kizárásáról szavazni” – fűzte hozzá.

„Azt mondják, édes a bosszú, hát csak rajta, nyugodtan” – reagált Bugár Glváč ama kijelentésére, hogy ha a parlamentben javaslat születik Bugár leváltására, a Smer esetleg megszavazza azt.

A Smer szóvivője, Ján Mažgút szerint azonban Glváč felszólítása nem a Smer hivatalos álláspontja. Hogy ki lesz Glváč utódja a parlament alelnöki posztján, azt a párt egyelőre nem pontosította.

Glváč leváltására október 21-e óta volt nyomás, amikor kiderült, hogy a parlament alelnöke a Threemán keresztül állítólag Marian Kočnerrel a feketevízi telekbizniszről egyezkedett, s azt elemezte, hogyan nézzen ki a kormány rekonstrukciója Robert Fico miniszterelnöki posztról való távozása után. Kettejük threemás kommunikációja minimum 2017. október 17-től 2018. május 5-ig zajlott, és ez alatt az idő alatt összesen 49 üzenetet váltottak.

Az ellenzék először október 29-én próbálta meg leváltani a tisztségéből Glváčot, de a parlament nem szavazta meg a rendkívüli ülés programját. Az ülés megnyitását a Most-Híd sem támogatta. „Esélyt adtunk neki, hogy maga döntsön. Tudnia kell azonban, ha újabb javaslat érkezik a leváltására, akkor azt támogatni fogjuk” – jelentette ki Bugár november 6-án.

(spravy.pravda.sk)