Szlovákia kilátásba helyezte, hogy bizonyos feltételekkel megszavazza az Oroszország elleni 18. szankciócsomagot

Szlovákia a következő 48 órában megpróbál megegyezésre jutni az európai vezetőkkel olyan garanciákról, amelyek kezelnék az EU-ba irányuló orosz gázszállítások 2028 januárjától tervezett leállításának káros következményeit. Ha ilyen megállapodás születik, Szlovákia kész kedden (július 15-én) megszavazni az Oroszország elleni 18. szankciócsomagot.

A csomag tartalmával nincs problémája, de az ebben a kérdésben szükséges egyhangúlagosságot arra használja fel, hogy engedményeket érjen el az Európai Bizottság (EB) javaslataival kapcsolatban, amelyeket csak minősített többséggel kell jóváhagyni. Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szombati sajtótájékoztatóján hozzátette, a tárgyalások a hétvégén is folytatódnak.

A kormányfő pénteken (július 11-én) Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, szombat délelőtt pedig Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. Fico szerint a beszélgetés „rendkívül kemény” volt, de ezt bővebben nem kívánta kommentálni. Szlovákiának naprakész javaslatokat kell benyújtania a szükséges garanciákról, hogy azokról tovább lehessen tárgyalni. Ezeknek például a gázimportért fizetendő tranzitdíjak jövőbeli mértékére kellene vonatkozniuk.

Az őt bírálni kívánó politikusoknak is üzent: „Most azt mondom mind az ellenzéki, mind a kormánypárti politikusoknak, hogy vegyék észre,

ha az Európai Unióban és a NATO-ban akarunk lenni, nem mondhatunk automatikusan nemet mindenre.

Ugyanígy miniszterelnökként garantálom, hogy nem fogok mindenre igent mondani, csak azért, hogy ne lógjak ki a sorból” – tette hozzá Fico.

Szlovákia önhibáján kívül került a jelenlegi helyzetbe, és kettős mércét érzékel a jelenlegi javaslatok jóváhagyásakor – mutatott rá Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter. „Amikor például a hatodik csomagban az olajra és az olajtermékekre vonatkozó szankciókról volt szó, akkor egyhangúlagos döntés született, és nem látjuk okát, hogy miért ne lehetne ugyanez a gáz és más energiaforrások esetében is” – emlékeztetett.

Szlovákia azonban – mint mondta – konstruktív és kiszámítható módon viszonyul uniós partnereihez. „Ezek a szlovák kormány teljesen legitim, minden külső befolyástól független követelései, amelyeket konstruktívan fogunk követni, hogy kedden, amikor a Külügyi Tanács ülése lesz, ahol a szankciós csomagra vonatkozó javaslatokat is véglegesen jóvá kell hagyni, azt mondhassuk, hogy valamiféle megállapodásra jutottunk. Addig is nagyon intenzíven fogunk dolgozni rajta” – jelentette be Blanár.

Richard Takáč (Smer-SD) mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter rámutatott, hogy a fenyegető hiány és a magasabb gázárak a jövőben a szlovák gazdákat is negatívan érintik majd. Ezt az energiahordozót a mezőgazdasági ágazatban számos termelő, tenyésztő és feldolgozó használja.

„El sem tudom képzelni, hogy ha 2028 után ilyen meredeken emelkedne, az mit jelentene az agrárágazat, a gazdaság számára a megnövekedett költségek és következésképpen az élelmiszerárak növekedése szempontjából” – tette hozzá Takáč.

