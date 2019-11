Sorozatban a harmadik alkalommal játszott hazai pályán a DAC csapata. Két döntetlen után a Fortuna liga 15. fordulójában a Trencsén csapatát fogadta otthonában a csallóközi gárda, akik felett 3:1-es győzelmet arattak a hazaiak Vida Kristopher, Kalmár Zsolt és Vida Máté góljaival.

Vida Kristopher után most Davis lép a 100. bajnokit sárga-kék színben játszó dunaszerdahelyi játékosok társaságába, ő, a 31-es számú játékos a 18. akinek ez sikerült.

Erősen kezdett a DAC, Vida Kristopher lövése a harmadik percben a vendégek hálójában kötött ki, és a lelátókra kilátogató szíve még tüzesebben kezdett verni a hideg idő ellenére is (DAC – Trencsén 1:0) .

Az iram nem hagyott alább, a DAC szorongatta az ellenfelét, Kalmár előtt adódott lehetőség a 10 perc végén. A tizenhatodik percben picit derült égből villámcsapásként érte a hazaiakat amikor KOOLWIJK labdája Jedlička mögött a hálóban kötött ki (DAC – Trencsén 1:1). Vérszemet kaptak a vendégek, és egyre többször jutottak el a dunaszerdahelyi kapu elé, Jedličkának akadt védeni valója.

A kapott gól viszont nem törte meg a hazaiakat sem, felbolydult pályán folyt a játék hol a Trencsén, hol a DAC térfelén. A 32. percben Ronan lövése csak pár centiméter híján ment a kapufa mellé.

Az egymásnak feszülő két csapat remek kulisszák között játszott, a hazai drukkerek csapatukat erőn felül buzdítva próbálták meg belehajszolni egy újabb gól megszerzésébe, csengett a Csak a DAC és a Harcoljatok felszólítás is a B-középből, de sajnos az első félidő végéig nem sikerült újabb gólt szereznie a hazaiaknak.

Nagy elszántsággal léptek a hazaiak a második félidő kezdetén a pályára. Az 57. percig kellett várni a következő gólig, amikor is Kalmár Zsolt ollózva juttatta be a labdát a hálóba (DAC – Trencsén 2:1). Kalmár a király, zengett a boldog lelátókról, 7027 torokból. Érdekes volt látni, hogy Divković mellett Ronan és Kalmár voltak a legmagasabban az ellenfél térfelén, ennek ellenére a csereként beálló Vida Máté is betalált a 78. percben a trencséni kapuba hálóba (DAC – Trencsén 3:1). A 89.percben Ronannak is a lábában volt gólt, de lövése megint csak elkerülte a trencséni kaput.

Fantasztikus hangulat uralta a lelátót, mindenki egy véget nem érő éjjel elé nézhet, mert a DAC 2016 novembere óta, a MOL Aréna avató ünnepsége óta most tudott újra győzni otthonában a Trencsén.

Mivel a Zsolna kikapott Rózsahegyen a DAC feljött a második helyre.

FC DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Beskorovainyi, Davis – Oravec, Ronan – Vida Kristopher, Fábry, Divković – Kalmár (K)

Trencsén: Chudý – Ligeon, Kleščík (K), Skovajsa, Julien – Zubairu, Koolwijk, Roguljič – Bukari, Čatakovič, Van Kessel