Hosszas előkészítő munka után Magyarországon is megjelent a több nemzetközi rangos elismerést is magáénak tudó Inspiráló Biblia, amelynek hivatalos bemutatóját szakmai workshop keretében tartották Budapesten. A Veritas és a Harmat Kiadó közös gondozásában megjelent kötet nemzetközi népszerűsége abban is rejlik, hogy újszerű megközelítésével, az Igére való reflektálásra is alkalmas felületekkel, valamint több mint 400 színezhető kreatív illusztrációval is segíti a Szentírás szövegében való intenzívebb elmélyülést és a Biblia rendszeres olvasását.

A kötet kapcsán a tervek szerint a közeljövőben országszerte inspiráló műhelyek is indulnak, ahol a hagyományos bibliaolvasás és igemagyarázat mellett a résztvevők kreatív tevékenység során, a ma népszerű Bible Journaling, illetve scrapbook technikák elsajátításával is közelebb kerülhetnek a Biblia üzenetéhez.

A napokban jelent meg hazánkban is a világszerte legkedveltebb illusztrációs Biblia magyar változata, amely a kreatív igetanulmányozás teljesen újszerű eszköze.

Az Inspiráló Biblia – amely 2017-ben a nemzetközi keresztény könyvpiac egyik legrangosabb megmérettetésén (ECPA) a Bibliák kategóriájában első helyezést ért el – elsősorban a fiatalokat és a kreatív technikákat kedvelőket kívánja megszólítani.

Az attraktív külsejével is a mai kultúrát idéző „interaktív” Biblia újfajta módot kínál az olvasóknak, hogy kapcsolatot teremtsenek a Szentírással, elmélkedjenek rajta, és reagáljanak is rá.

„A napokban emlékeztünk meg a reformáció ünnepéről, amelynek fő üzenete, hogy Luther német bibliafordítása világra szóló változást hozott: a kor emberéhez végre személyesen közel kerülhetett Isten üzenete – mondta el a kötet megjelenése kapcsán dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. Mint fogalmazott: ma a kereszténységen belül is számos szubkultúra él egymás mellett, és a kreativitásra nyitott emberek felé ezzel a kötettel még közelebb hozható Isten igéje. Ha valakinek így válik személyessé az evangélium, egy keresztény kiadónak feladata, hogy őt ebben segítse.

A kötet széles margói helyet biztosítanak az olvasottakra való válaszadásra, imádságok, jegyzetek írására, illetve a színezhető illusztrációk a scrapbook technikák kedvelőinek is lehetőséget adnak Bibliájuk egyedivé, személyessé tételére.

„A hagyományos igemagyarázat mellé a kreatív alkotást is társítva más élménnyé válik a Szentírás »meghallása«, hiszen ez a folyamat más agyterületet is bekapcsol – mondta el Győri Tamás József evangélikus lelkész, a kiadvány szerkesztője. – Ráadásul ezek a technikák köztudottan a lelki krízisek, depresszió, traumák feldolgozásában is segítenek, a mentális egészséghez is hozzájárulnak” – tette hozzá a lelkész.

A tervek szerint a kötet kapcsán – amely az újonnan revideált Károli-biblia szövegével jelent meg – ­a közeljövőben országszerte induló inspiráló műhelyek kínálnak majd lehetőséget Isten igéjének kreatív felfedezésére, a bibliaolvasás új megközelítésének megtapasztalására. A csoportfoglalkozásokon a résztvevőket interaktív módon, gyakorlati tevékenységgel is kiegészítve vezetik be az Istennel való naponkénti kapcsolatba­ és a színezés, festés, kreatív szépírás, valamint a kalligráfia bevonásával segítenek még közelebb kerülni Isten igéjéhez.

http://www.inspiralobiblia.hu/