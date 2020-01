Fiatal, törekvő és egy országgal megismertette Királyrévet és Peredet. Áprilisban kötött esküvője ugyanis egyedülálló volt az ország történetében, a hírt országos lapok, televíziós társaságok is lehozták. A királyrévi polgármester, Agócs Gergely, Nagyszombat megyei képviselő ugyanis feleségül vette a peredi polgármesternőt, Nyitra megyei képviselőt, Kőrösi Ildikót. Szerelmük az előző parlamenti választásokon szövődött, gyümölcse is beérett: ma már 3 hónapos kislány boldog édesapja a Magyar Közösségi Összefogás listáján induló Agócs.

A 2018-ban polgármesterré választott Agócs Gergely megkeresésünkre Királyrévről kötelességtudóan nyilatkozott. Ismerve a település elhelyezkedéséből adódó lehetőségeket, arra törekszik, hogy a fiatalokat otthon tartsa. „ A fiataloknak lakhatást kell biztosítani. Jelenleg, finoman szólva sem kielégítő a bérlakások száma. Azon dolgozunk, hogy a közeljövőben megépülhessen két háromszintes lakóház, amelyben összesen 24 új bérlakás kerül kiépítésre” – számolt be terveiről. Ezenkívül új lakónegyed nyitása is a tervek között szerepel.

„Egy település lelke az iskola, nagyon fontos, hogy megtartsuk iskoláinkat! Ezért tartom elsődlegesnek, hogy még vonzóbbá tegyük a helyi iskolát. Szeretném elérni, hogy a szülők fejében meg se forduljon, hogy más településre írassák be a királyrévi alsó tagozatos gyerekeket” – hangsúlyozta.

Mint mondta,

a fiatalok otthontartása mellett kitűzött célja, hogy a már elvándorolt fiatalokat, a családalapítás előtt állókat is visszacsábítsa.

„Királyrév földrajzi elhelyezkedése rendkívül jó: a Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye alkotta háromszög kellős közepén van. A kataszteri területek lehetőséget nyújtanak további terjeszkedésre, befektetők részére is alkalmas hely” – jegyezte meg.

Az MKÖ választási programjának bemutatásában is tevékenyen részt vevő Agócs kiemelte: „Az állam kötelessége védelmet nyújtani a nemzeti kisebbségek számára, ám mint az elmúlt 30 évben a magyarok számának drasztikus csökkenése is mutatja, ez nincs kellő szinten biztosítva” – fogalmazott. Agócs rámutatott: az MKÖ prioritásai közé tartozik a kétnyelvűség vasúton, közúti táblákon, és az online-ügyintézésben is. Ezen felül egy átfogó kisebbségi nyelvtörvény elfogadása, a magyar, mint regionális nyelv bevezetése is kitűzött cél.

„A kisebbségek jogállásáról szóló komplex törvény kidolgozására és elfogadására is szükség van, amellyel Szlovákia már évtizedek óta adós”

– hangsúlyozta. Kiemelte, a szabad jelképhasználatot egy egyszerű törvénymódosítással is el lehet érni, hogy a sporteseményeken ne tilthassák meg nemzeti jelképeink használatát.

Szintén hangsúlyosan szerepel a programban a népszavazásról szóló jogszabály módosítása. „Ha egy település hivatalos nevének megváltoztatásáról dönt, azt ne akadályozhassa meg semmilyen kormány” – emlékeztetett a peredi polgárok 2012-es népszavazására, melynek során a többség a település történelmi nevének visszaállítása mellett döntött, ám ezt a szlovák kormány arrogánsan elutasította.

Polgármesterként kérdeztük a település vezetésével kapcsolatos nehézségekről is. Mint mondta, az egész országot érintő adóemelési hullám Királyrévet sem kerülte el. Agócs Gergely szerint a jelenlegi kormány megnehezíti az önkormányzatok életét az eddigi intézkedéseivel. „Rendkívül diszkriminatívnak tartom a személyi jövedelemadóból származó adóbevételek települések közti elosztásánál a tengerszint feletti magasság elvét” – húzta alá. Ennek lényege, hogy minél magasabban helyezkedik el egy település, annál több pénzt kap az államtól, az alacsonyabban fekvő községek kárára.

„Ez a tényező anyagi szempontból hátrányosan különbözteti meg a déli járások zömmel magyarlakta városait és falvait. Észszerű logika nincs benne, mivel egy Magas-Tátrában elhelyezkedő településnek ugyanazon feladatokat kell ellátnia, mint egy falunak a Csallóközben, vagy Mátyusföldön!” – mutatott rá. Agócs szerint ez a törvény hátrányos megkülönböztetésben részesíti az alacsonyan fekvő településeket, amely teljesen értelmetlen.

„Az MKÖ programjában ennek az elvnek a megszüntetését követeljük és a településeknek járó állami támogatások igazságos elosztását!” – emelte ki.

Az MKÖ esélyeit latolgatva kérdésünkre úgy nyilatkozott, minden eredménnyel elégedett lenne, amely a bejutáshoz szükséges öt százalékot meghaladja.

„A jelenlegi kormány megdöntése a választókon múlik. A feltörekvő szélsőségesség a mostani kormány politikájának köszönhető, mely ezt erősítette” – húzta alá.

Agócs szerint a számok önmagukért beszélnek: négy éve Kotlebáék 14 képviselői helyet szereztek, ma 24-et kapnának.

„Mi, magyarok lehetünk a mérleg nyelve. Lehet, hogy a mandátumaink hiányoznak majd ahhoz, hogy megdöntsük a jelenlegi kormányt”

– mutatott rá. Agócs szerint a legrosszabb forgatókönyv is valósággá válhat a szélsőséges Kotleba-féle part előretörésével. „Ha nem megy el minden magyar szavazni, akkor előállhat egy Smer–SNS-–0Kotleba-koalíció. És attól az Isten mentsen meg minket” – foglalta össze aggodalmait Agócs.

Az igyekvő polgármester az MKÖ listáján való indulásról úgy fogalmazott, szerinte a jövő generációjának, a közéletben tevékenyen résztvevő fiataloknak az összefogása új reményt hozhat a felvidéki magyarok számára. „Az MKÖ azért erős, mert különböző értékrendű jelölteket tud összefogni, ezáltal szélesebb választói kört tud megszólítani. Ezen a listán bárki találhat magának elfogadható jelöltet, mert aki ténylegesen a magyar érdekeket akarja képviselni, bármelyik politikai irányvonalon, az felkerülhetett erre a listára. Ez egy óriási lehetőség a választónak is” – mondta Agócs.

Szerinte a legjobb névjegy, hogy ki és mit tett le az asztalra: „ahogy a megyén, úgy polgármesterként is teljes erőbedobással csinálom, amit csinálok. Magyarként, itthon, tisztességgel!”