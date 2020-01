A magyar női vízilabda-válogatott 25-6-ra győzött Horvátország ellen a 34. LEN vízilabda Európa-bajnokság nyitónapján. Szlovákia a nap első mérkőzésén 2-31 arányban maradt alul Oroszország válogatottjával szemben.

A szlovák női vًízilabda-válogatott 27 év után először jutott ki a kontinensviadalra, amelyre egy jócskán megfiatalított kerettel érkeztek. Az első mérkőzésükön nem tudták felvenni a harcot az ellenfelükkel, ezért egy gólgazdag mérkőzésen 29 gólos különbséggel maradtak alul Oroszországgal szemben. A szlovák csapatból legfőképpen a két gólt jegyző Tamara Kolarovát és a gólgazdag mérkőzés ellenére számos védést bemutató érsekújvári Kiss Emőkét lehet kiemelni.

Az elő nap fő műsorszámának számító Magyarország–Horvátország mérkőzés közvetlenül a nyitóceremónia után vette kezdetét. Az első negyedben Vályi Vanda ráúszásával a magyar csapat szerezte meg a labdát. Ugyan az első támadásból nem született gól, de nem kellett sokat várnunk az első hazai találatra, amelyet Keszthelyi-Nagy Rita csapatkapitány jegyzett az első percben. Az első horvát találat az első játékrész 6. percében született. A negyed 5-1-es eredménnyel ért véget.

A második játékrész elején újfent Vályi Vanda bizonyult gyorsabbnak, most viszont gólra is váltották a ráúszásnál megszerzett labdát. Az emberelőnyt jól kihasználva Máté Zsuzsanna volt eredményes. Az első játékrészhez képest most gyorsabban jött a negyed első horvát találata Emmi Miljković érdemeként, az állás 6-2. A folytatásban a magyar csapat dominálta a küzdelmet, Parkes Rebecca Grace két gyönyörű centergóllal köszönt be a magyar nézőknek. A csapatkapitány Keszthelyi-Nagy Rita egy akciógólból és egy gyors visszatámadásból is betalált. A negyed legszebb gólját Szilágyi Dorottya szerezte, miután lefordult a védőjéről, s az ellenfél kapusát is kicselezte, majd elegánsan a kapuba emelte a labdát. Az első félidő 12-3-as eredménnyel zárult.

A harmadik játékrész is ugyanúgy kezdődött, mint az első kettő, ismét Vályi Vanda szerezte meg a labdát. Gyöngyössy Anikó centergólja után az Eperjesről honosított Rybanská Nataša bombagólt lőtt 7 méterről, ezzel megszerezte az első gólját a tornán. A horvát Emmi Miljković egy büntető eredményes értékesítése után végleg elhagyta a játékteret, miután megszerezte 3. személyi hibáját. Az állás a harmadik negyed végén 19-4.

A mérkőzés utolsó játékrésze sem hozott meglepetést. Vályi Vanda a negyedik labda elhozása mellett megszerezte első találatát, amelyet később meg is duplázott. Időközben egy újabb horvát játékos is kipontozódott, Matea Skelin hagyta el végleg a medencét. Horvátország sikeresen értékesített, büntetőből szerzett találata után magyar részről Rybanská Nataša kihagyta a büntetőt, s Nataša Trojan Jimenez, a horvátok kapusa kapufára ütötte lövését. Az utolsó percben szerzett 1-1 találat után ért véget a mérkőzés. A végeredmény Magyarország 25 – Horvátország 6.

Magyarország – Horvátország: 25-6 (5-1, 7-2, 7-1, 6-2)

Vezette: Turkkan (török), Mauss (német)

Magyarország: Gangl – Máté 2, Gurisatti 3, Vályi 2, Parkes 4, Keszthelyi 5, Garda 2.

Csere: Szilágyi 3, Illés 1, Leimeter 1, Gyöngyössy 1, Rybanská 1, Kasó (kapus).

Szövetségi kapitány: Bíró Attila

Horvátország: Ratković – Miljković 2, Carevic, Lordan, Skelin 1, D. Butić 2, I. Butić 1. Csere: Miroslavić, Topić, Bukić, Barisić, Bozan, Trojan (kapus).

Szövetségi kapitány: Marijo Caleta

A nap további eredményei:

Szlovákia–Oroszország: 2-31 (0-9, 0-5, 1-8, 1-9)

Görögország–Szerbia: 26-7 (9-1, 5-3, 5-2, 7-1)

Franciaország–Spanyolország: 6-15 (1-3, 0-3, 1-4, 4-5)

Németország–Olaszország: 4-13 (2-4, 2-5, 0-2, 0-2)

Hollandia–Izrael: 22-3 (4-0, 5-1, 7-1, 6-1)

Ma újra a hölgyeké a főszerep. A magyar csapat 19 órától csap össze Szlovákia válogatottjával. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 sport.