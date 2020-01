„Aki tudja, csinálja utánam” – adta fel a leckét Cziprusz Zoltán a gömöri és nógrádi fiataloknak, mire a füleki Szvorák Dávid sokadmagával együtt vette is a lapot. Persze mondhatnánk, olyan családi háttérrel könnyű, ahol az anyatejjel szívják magukba a kultúrát, a szervezést. De amíg az édesanya, Szvorák Zsuzsa a Csemadok, a Zsibongó, az Apropó Diákszínpad és a Magyar Közösségi Ház élő lelkiismerete, addig fia a Via Nova és a VárLak Fesztivál szervezésében jeleskedik évek óta. És tanít, szeptembertől a Mocsáry Lajos Alapiskola földrajz-történelem szakos tanára.

Mindenki „Apropó”-zott

Az alapiskola elvégzése után a Füleki Gimnáziumban tanult tovább, s bár édesanyja is akkor kapott osztályt, mégis a természettudományi osztályba járt, s Gáspár Katalin volt az osztályfőnöke. De az édesanyja által vezetett Apropót a többiekkel együtt ő sem kerülhette el, s Fulkó lovag, majd Mátyás király történetével járták az országot, a fesztiválokat. Így voltak a Jókai Napokon és a szepsi Egressy Fesztiválon, amelyekről díjak garmadáját hozták haza, de a csoport megjárta Budapestet, Mátészalkát és Zsámbékot is. „Sokan az Apropó miatt jelentkeznek a gimnáziumban, amely nemcsak remek szórakozási és kikapcsolódási lehetőség, de tartást is ad, s a Via Nova törzsgárdája is ebből a csapatból nőtt ki” – mondja Dávid, aki a középiskola befejezése után a régészet mellett döntött.

Aki esetleg meglepődne a döntésen, Fülek a vár, a gyár, a sár városa – ahogy mondták régebben. Mára ezekből már csak a vár maradt, amelynek nemcsak az épülete, a története is impozáns, s a vármúzeum jelenlegi igazgatója, Titton Viktória is régész. Nagy hatással volt rá a gimnáziumban Illésné Kósik Andrea, a történelemtanára is, aki ma a művelődési központ igazgatónője.

Alumni-régészettől a tanárkodásig

Dávid Budapesten, az ELTE BTK Alumni-régészet szakán végezte el egyetemi tanulmányait, s a füleki várban végzett 2011-es ásatás kerámiaanyagát dolgozta fel szakdolgozatában. A dolgozatát odaadta a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum régészének, Botos Sándornak. Ahogy mondja, a füleki leletanyag nagyon sok párhuzamot mutat a szabatkai fehér kerámiaanyaggal. S bár ma már nem foglalkozik régészettel, azért figyeli a legújabb fejleményeket a vár körül, hiszen évről évre komoly leletanyagok kerülnek elő a feltárások során.

De a vér nem válik vízzé, s mivel édesanyja a füleki kultúra szinte egyszemélyes motorja már évtizedek óta, mindez Dávidot se kerülhette el.

Igaz, szervezőkészsége kibontakozásához az is kellett, hogy a Via Nova alapítója, a rimaszombati Cziprusz Zoltán megkeresse az édesanyját, hogy Rimaszombat után Füleken is szervezzék meg a Via Nová-t, s aki a fiát ajánlotta. S nem tette rosszul. Közben Dávid Miskolcon, távúton elvégezte tanári karon a történelem-földrajz szakot, s előbb a Salgótarjántól öt kilométerre lévő Sóshartyánban tanított, szeptembertől pedig már a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tanári gárdáját erősíti.

„Fantasztikus tanári csapatba csöppentem” – mondja Dávid, majd folytatja: „a kollégáim ízig-vérig fanatikus pedagógusok, akik bebizonyították, hogy a ma már túlnyomó többségben roma gyerekek látogatta iskolában is lehet eredményeket elérni”.

Az a tapasztalata, hogy a roma gyerekek jobban megértik a roma tanárokat, de ezekből egyelőre még nagyon kevés van, s Dávid hisz abban, hogy mind a történelmet, mind a földrajzot lehet érdekesen megközelíteni, nemrég például Losoncon jártak a kínai agyagkatona-kiállítást megnézni.

„Nem csodálkozom rajta, hogy ma egyre kevesebb a férfi választja a pedagóguspályát, hiszen ebből megélni nem igazán lehet, de engem mindig sokkal jobban motivált az, hogy mit lehet kihozni ezekből a gyerekekből – hiszen ők lesznek a jövőnk –, mint az anyagiak” – árulja el tanári krédóját Dávid.

A Via Nova égisze alatt jártak ősszel a zártkapus Magyarország–Azerbajdzsán EB-selejtezőn is, ahol gyerekek buzdították a magyar csapatot, s talán nekik is „köszönhető”, hogy a mérkőzés végül is a hazaiak győzelmével végződött. Ráadásul sikerült összehozni a két füleki magyar alapiskolát is, hiszen közös autóbuszt indítottak, s nem egy gyerek volt, aki most látta először Budapestet.

Családi pikniktől a VárLak Fesztiválig

VárLak Fesztivál, VárLak Családi Piknik, VárLak Gyermektábor, RFeszt, Magyar bulik, Lan partyk, csapatépítők, főzőversenyek, szemétszedés, Magyarország–Azerbajdzsán mérkőzés gyerekekkel; összesen több mint 7 000 fős részvétel – összegzi Facebook-oldalán a 2019-es évet a füleki Via Nova. S ahogy mondani szokták, bizony ez testvérek között sem kevés.

Még 2015-ben jött az ötlet, hogy a rimaszombati nyári fesztiválok sikerét látva érdemes lenne Füleken is megpróbálkozni a nyári fesztivállal. Ez eleinte egynapos volt, tavaly már háromnaposra bővült, külön napot szentelve a legkisebbeknek, a Zsibongótól kezdve kézműves-foglalkozásokon át az Alma együttesig bőséges volt a választék, s amíg az első években a fesztivál vendége volt többek között a Republic, a Tankcsapda, Pápai Joci vagy Tóth Gabi, a negyedik fesztiválon a közönségszavazatok alapján Majka és Dér Heni lépett fel, de bemutatkozott a helyi Hajni és a Fiúk formáció is.

„Közel háromezren szorongtak a füleki várudvaron, az egész régióból jöttek, s bizony egyre nehezebb a nézők testi épségét biztosítani”

– összegez Dávid, akinek a munkáját mintegy 40 aktivista segítette. „Van a várudvaron három fa, amelyek kivágását a műemlékvédelem nem engedélyezi, holott ezek már igazi veszélyforrást jelentenek a várudvar rendezvényei közönsége számára” – teszi még hozzá. De a háromnapos rendezvény mellett szerveztek gyermektábort is, s a tábor résztvevőivel bejárták Somoskőt, a Pogányvárat, ahogy jártak a Murányi-fennsíkon is. De volt filmvetítés is, a főhőssel együtt megnézték A Viszkis című filmet is. „Tudom, sokan megkérdezték, vajon őt akarjuk-e példaként állítani a fiatalok elé, amelyre a határozott válaszom, hogy nem. De az is elhangzott a vetítés utáni beszélgetésen, hogy Ambrus Attila teljesen megbánta az egészet, s ma már a rendőrök is kikérik bizonyos esetekben a véleményét.”

Ha majd végleg kinő a Via Novából…

Dávid is belépett a harmincasok klubjába, egyre gyakrabban merül fel benne is a kérdés, hogyan tovább.

„Nagyon tehetséges csapattársaim vannak, így fokozatosan szeretném magam kivonni a 15-17 évesek rendezvényeinek a szervezéséből”

– mondja Dávid, aki a magyar bulik szervezését már átadta Ádám Dianának, de a többi feladat is szétosztásra kerül.

Mivel az idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a VárLak Fesztivál, most annak a szervezésére koncentrál. „A résztvevők teljes névsora még nem publikus, de az egyik sztárcsapat a Punnamy Massif lesz” – árulja el Dávid az augusztus 28-án megrendezésre kerülő estről.

A későbbi tervek pedig: egyre nagyobb szerepet szeretne vállalni a Csemadok édesanyja által vezetett helyi szervezete munkájának a szervezéséből, ahogy idővel szeretne önkormányzati képviselő is lenni. „Fülek ma szerencsés helyzetben van, mert ambiciózus polgármestere van, akinek a jóvoltából mozgásban van a város” – teszi mindehhez hozzá. S indul a Magyar Közösségi Összefogás parlamenti listáján, ahol a 91. hely az övé.

Eléggé pörgős nyár után van, ezért az ünnepek alatt a pihenésre helyezte a fő hangsúlyt, a programból nem hiányozhatott kedvenc sportja, a síelés sem. De vége a téli szünidőnek, várják a diákok és az újabb rendezvények. Ezek listáját elnézvén, biztosak lehetünk abban, hogy az 2020-as év is ugyancsak pörgősnek ígérkezik.