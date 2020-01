Elindult a Fórum Kisebbségkutató Intézet új videótára a film.foruminst.sk, amely tartalmazza az eddig megjelent dokumentumfilmek visszaemlékezőivel készített mélyinterjúkat is.

Miben különbözik a honlap az intézet Youtube csatornájától? Elsősorban átláthatóságában, csupán egyetlen kattintással eljut bármelyik videóhoz, másodsorban pedig tartalmában. Elolvashatóak visszaemlékezőink életrajzai, életpályái, hogy nagyobb kontextusban is értelmezhető legyen a mondanivalójuk. A dokumentumfilmek időkorláta miatt gyakran maradnak ki érdekes témák, ill. témakörök, ezért most oldalunkon közzétesszük a teljes visszaemlékezéseket is, hogy a közös múltunk eseményei minden érdeklődő számára hozzáférhetőek legyenek.

Tartalmilag négy fő részre osztódik az oldal, a Hadifogság menüpontban az orosz hadifogságra és a nyugati hadifogságra visszaemlékezők névsorát, valamint a 2016-ban megrendezett Győzelem ára c. konferencia (a málenkij robotról) előadásait lehet végignézni. Az 1956 Csehszlovákiában menüpontban az egyéni beszélgetéseken kívül a történészi szakvélemények is megtekinthetőek. A frissen megjelent 100 év 100 percben mind a 20 előadása egy menüpontból érhető el, gyors áttekintést nyújtva az elmúlt 100 év legfontosabb eseményeiről. A tavaly megjelent Első lépés c. filmünk jelenleg harminc perces változatban érhető el, a teljes visszaemlékezéseket a jövőben szeretnénk nyilvánosságra hozni.

A honlap megjelenését és a visszaemlékezések feldolgozását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.