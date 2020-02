Brunczlík Viktor Somorján él és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanulója. Tavaly ősszel, mindössze 21 évesen lépett be a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetébe akkor, amikor az túl volt a sikertelen elnök- és európai parlamenti választásokon, s mikor az országban mindenki arról beszélt, hogy kivel, hogyan indul majd együtt, mivel az elmúlt négy évben a párt nem tudott új szavazókat szerezni.

A 21 éves somorjai srác, aki már három éve a helyi Via Nova ICS tagja, mindezek ellenére úgy döntött, hogy be szeretne lépni a Magyar Közösség Pártjába, és segíteni szeretné annak munkáját. Viktorral erről és a közeledő választásokról is beszélgettünk.

Pár napja másodmagaddal egy beszélgetést vezettél Csáky Pállal Somorján. A te korodban legtöbben vagy nem tudják, hogy ki ő, vagy pedig átveszik azt a sokak által szajkózott szöveget, hogy ő egy soviniszta, szlovákellenes politikus. Miért vállaltad el a beszélgetés vezetését?

Megtisztelő volt a felkérés, hogy Méry Jánossal kérdezhettük Csáky Pál volt pártelnököt az új könyvéről, az életéről, és a közelgő választásokról is. Csáky úrral többször volt már szerencsém találkozni és beszélgetni. Régóta követem a tevékenységét, olvasom a könyveit. Azt hiszem, hogy aki most ismerte meg őt, biztosan kellemesen csalódott benne. Hogy soviniszta vagy szlovákellenes lenne, azt senki sem gondolhatja komolyan. Kiáll a magyar ügyekért és keményen harcol érte. Ez lenne a legfőbb feladata minden felvidéki magyarnak.

Úgy érzem, hogy a politika iránti érdeklődés nem csak korhoz köthető. Az idősebb korosztálynál is tapasztalható az érdektelenség. Gyakran hallom, hogy nem mindegy, ki lesz ott? Mind egyforma, mindenki csak a saját zsebét tömi. Ezeket a mondatokat általában olyanoktól hangoztatják, akiknek halvány gőzük sincs arról, miről szól a politika. Igaz, hogy talán mi fiatalok még passzívabbak vagyunk, de azért sokunkat érdekli, mi történik az országban. Az embereknek tudatosítaniuk kell, hogy minden törvényt a parlamentben hoznak. A politikusokra sok jót és rosszat lehet mondani. Úgy érzem, nem kell mindent elhinni a sajtónak. Az újságokat, a tévécsatornákat gyakran valamelyik politikai párthoz köthető gazdasági csoport is finanszírozza, tehát egyértelmű, hogy az adott pártot dicsérni fogják, a többit pedig szidni. Fontos, hogy több forrásból tájékozódjunk.

2016-ban beléptél a Via Nova somorjai csapatába, 2019-ben pedig a Magyar Közösség Pártjába, pedig a fiatalok szavazni is alig járnak, nemhogy közösségi munkát végezzenek. Miért döntöttél így?



A Via Nova soraiba elsősorban azért léptem be, hogy munkámmal segítsek, ahol lehet. Sokat dolgoztunk a városért. Kiemelném itt a temetőtakarításokat Bucsuházán, Királyfián. A sámoti templomnál is többször takarítottunk. Az egyik legnagyobb munkánk közé tartozik, amikor 2017 augusztusában egy hónapra beálltunk dolgozni a városi cégbe, az AREA-ba. Itt Mathédesz Lajossal és Méry Jánossal takarítottuk Somorja városát. Lepermeteztük és kitisztítottuk a járdákat, szegélyeket. Komoly látszatja volt a munkánknak és hiszem, hogy ezek azok a tettek, melyeknek szemmel látható eredménye volt.

Tiszta szívből dolgoztunk városunkért.

A Via Novához fűződnek a helyi megemlékezések is, melyeket zömmel mi szervezünk a Csemadokkal közösen, gondolok itt március 15-re, a kitelepített magyarok emléknapjára, október 6-ra, október 23-ra. Ez egy fantasztikus csapat, örülök, hogy tagja lehetek.

Az MKP-ba tavaly ősszel léptem be, ahol szintén szeretnék dolgozni a közösségért. Szeretnék segíteni a pártnak, ahol tudok. Már 4 éve is segédkeztem az MKP aktivistájaként az aláírásgyűjtésben. A mostani kampányból is próbalom kivenni a részem. Úgy érzem, a Magyar Közösség Pártja az egyetlen magyar párt Felvidéken, melynek múltja és jövője is van!

Mit gondolsz, van esélye az Magyar Közösségi Összefogásnak?

Egyértelműen. Az 5%-hoz idén több fog kelleni, mint 4 éve. Az ország kormányváltást akar és rengetegen fognak az urnákhoz járulni. A felvidéki magyarok is változást szeretnének. Az MKP mindig a jó oldalon állt és előfordulhat, hogy a Magyar Közösségi Összefogás nélkül nem fog sikerülni leváltani ezt a kormányt. Ezt tudatosítanunk kell!

Ha jól számolom, ez lesz az első választás, amin részt vehetsz. Miért tartod fontosnak, hogy elmenj szavazni?

Az első parlamenti választás, igen, de önkormányzati, megyei, elnöki és európai parlamenti választáson már részt vettem. Már csak ez hiányzik. Sokan mondják, választani nem jog, hanem kötelesség. Ezzel én teljesen egyetértek, és ezért megyek el szavazni.

Nem hagyom, hogy a jövőmről más döntsön.

Szerinted hogyan lehetne megmozgatni a fiatalokat? Hogyan lehetne megértetni velük a szavazás fontosságát?

A fiatalokat leginkább a fiatalok tudják meggyőzni. Kapcsolatba kell kerülni a fiatalsággal, beszélni velük, hiszen a lakossági fórumokra általában nem járnak, a szórólapokat, plakátokat nem is veszik észre. A televízióban, ha politikai műsor megy, inkább csatornát váltanak, és az újságban meg az interneten is csak azt olvassák, ami számukra érdekes. Beszélgetni kell velük, el kell hozzájuk jutni és elmagyarázni, hogy miért fontos elmenni és milyen szempontok alapján kell dönteni.

Mit gondolsz arról, hogy sok magyar jelölt szlovák pártokban indul és így akar magyar szavazatokat szerezni?

Nagy számban szerepelnek magyarok a szlovák pártok listáján, viszont nagy részük nem befutó helyeken. Ha 1-2 magyar be is jutna szlovák listáról, nem tudna tenni semmit. Még a pártján belül sem tudná meggyőzni az embereket. Véleményem szerint ezek a jelöltek csak magukat akarják népszerűsíteni különböző okok miatt. Többségüknek eszük ágában sincs dolgozni a magyar közösségért. Ők Bugárhoz hasonlóan a magyarság megosztói. Általában tapasztalatlanok, alkalmatlanok és nem szándékoznak dolgozni értünk. Akinek érdeke tenni bármit is a felvidéki magyarokért, annak a Magyar Közösségi Összefogás listáján a helye!

Mi a véleményed a magyar összefogáshoz nem csatlakozott narancssárga pártról?

A Most-Híd egy vegyes, nem magyar párt. A magyarok érdekeit eddig sem képviselték, ezután sem fogják. Volt idejük bizonyítani, sajnos bizonyították is, hogy nem értünk vannak. Ez szégyenletes és egyben elfogadhatatlanok számomra. Örülök, hogy nem csatlakoztak az összefogáshoz. A polgárok meg fogják őket büntetni azért, amit eddig tettek vagy épp nem tettek. Az elnökválasztáson, az európai választáson kudarcot vallottak és most, február 29-én az emberek végleg elküldik őket a politikai süllyesztőbe.

Miért fontos szerinted, hogy magyar emberek magyar pártra szavazzanak? Nem mindegy manapság, hogy milyen nemzetiségű vagy? Szlovák pártok nem tudnának minket képviselni?



A nemzetiség egy érték, hovatartozás. Minden ember tartozik valahova. A magyar emberek gondjait kizárólag az egyetlen magyar lista, a Magyar Közösségi Összefogás tudja megoldani. A szlovákok nem tudják, nem is értik, miféle nehézségekkel küzd a magyar kisebbség Szlovákiában, ezért nem tudnak bennünket képviselni. A mi ügyeinket csak mi tudjuk megoldani.

Mit üzennél azoknak, akik nem akarnak, vagy nincs kedvük elmenni szavazni február 29-én?



Választani pár percbe kerül. Ennyi időt szánni rá négyévente, azt hiszem semmiség. A Magyar Közösségi Összefogás listája tele van fiatalokkal, szerintem mindenki tud választani 4 nevet a 150 közül, akiknek bizalmat tud szavazni. Aki mást mond, az hazudik. Aki nem választ, az is választ, csak éppen a többséghez kerül a szavazata, s ezáltal majd Kotlebáékat, vagy a Smert segíti.