Akkor mostantól Európában is lesz hurrikánszezon? Ezzel az ijesztő címmel közölt elemzést az egyik hírportál a Ciara trópusi viharról, ami a hónap elején letarolta Nyugat-Európa tengerparti részeit.

Hozzánk már legyengült állapotban jutott el, de azért még itt is kicsavart fák, letépett tetők jelezték az útját. A Ciara valahol Texas fölött keletkezett, átszáguldott az Atlanti-óceánon, amit a felmelegedett óceánvíz tett lehetővé, és Európában adta ki a dühét.

Nem ez az első trópusi vihar az utóbbi években, amelyik átrobogott az óceánon, elérte Európa partjait, és itt okozott óriási károkat. A bevezetőben említett kérdés is erre vonatkozott.

Vannak ugyan, akik azzal próbálják nyugtatni a kedélyeket, hogy ilyen viharok azelőtt is voltak, ami igaz is. Régi krónikákat böngészve időnként rábukkanhatunk leírásokra, amelyek hasonló viharokat írtak le. Ez azonban inkább ijesztő, mint megnyugtató. Mert az igazán félelmetes az, hogy míg régebben az ilyen viharok rendkívüli jelenségnek számítottak – ezért is kerültek be a krónikákba – addig mára rendszeresek lettek.

Bizonyára sokakban élénken élnek azok a híradóban látott felvételek, amelyek Amerikából érkeztek, és a hurrikánok okozta pusztításról szóltak. New Orleans, Houston, hogy csak két nagyobb várost említsek, amely áldozatul esett a természet dühöngésének. Sajnos, egyre valószínűbb, hogy hasonló felvételek a jövőben nemcsak Amerikában készülhetnek, hanem Európában is.

És most nyugodtan helyettesítsük be New Orleanst Barcelonával, Houstont pedig teszem azt Hamburggal.

Az igazság az, hogy mérsékelt égövi éghajlatának köszönhetően Európa mindeddig védve volt ezektől a szélsőségektől, ennek azonban a jelek szerint egyszer s mindenkorra vége.

Nem az volt a célom ezzel a rövid eszmefuttatással, hogy bárkit megijesszek. Csupán az, hogy figyelmeztessek. Hiszen a baj sem olyan nagy, ha felkészülünk rá…